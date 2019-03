Renfe presenta un ambiciós pla estratègic per a convertir-se en un operador integral

El president de Renfe, Táboas, ha presentat un ambiciós pla estratègic fins 2028, data en què el sector de l'Alta Velocitat a Espanya ja estarà liberalitzada. Ho ha fet en la seva intervenció en el cicle 'Dinar Cambra' de la Cambra de Comerç de Barcelona.





Conscient que la companyia en un futur podrà "perdre mercat i, per tant, benefici" ha posat en marxa tots els mecanismes perquè només sigui en una primera fase ja que es vol convertir en una operadora integral.









Respecte als problemes de retards que té el sistema de Rodalies a tots i Espanya, Táboas ha defensat que Renfe es troba en el rànquing de les operadores europees més puntuals. Ha subratllat que la puntualitat de Renfe a Catalunya se situa en el 94% i que en el conjunt d'Espanya en el 95,65%, xifres que ha reivindicat que són superiors a les registrades en altres països europeus: "No estem tan malament" .





No obstant, ha reconegut que queda "molt camí per recórrer" per millorar la puntualitat del servei i ha remarcat que hi ha qüestions que incideixen en els retards però que no depenen de Renfe i ha acabat apuntant a Adif.





El president de la companyia ha volgut deixar clar que "cal diferenciar" qui és qui en el tauler ferroviari a Espanya. Adif és el responsable de les infraestructures, qui posa les vies i que per tant, per molt bons trens que tinguin, si "no hi ha les carreteres necessàries", ha posat d'exemple, o no estan en condicions és quan es donen els problemes. Tot i que admet que entén que això fa que Renfe no pugui donar servei i se li culpi a ella.





Táboas no s'ha referit només a Rodalies, sinó també, quan se li ha preguntat si Renfe està preparada per a licitar en el Corredor del Mediterrani ha assegurat que no es pot fer un pla quan encara no s'han donat les condicions, és a dir, no s'han posat les vies. Després ha matisat, que Euromed és el clar exemple que estan preparats.





Ha criticat la "descapitalització tecnològica" amb la baixada del 35% dels enginyers disponibles per al manteniment dels trens, i que ha atribuït a una reducció de la inversió i la despesa pública durant els últims anys.





COP A LA GENERALITAT





El responsable de Renfe també ha asseverat que l'empresa pública disposa de trens per oferir el servei de tren llançadora des de Barcelona a l'Aeroport del Prat en "sis o set minuts".





Táboas ha reaccionat així a que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) plantegi fer-ho amb quatre trens per hora i cada 15 minuts, tal com va exposar el dilluns el president de FGC, Ricard Font, en la presentació de l'Agenda de FGC fins 2030.





Táboas s'ha qüestionat "per què quedar-se amb un cada 15 minuts" quan Renfe podria oferir el mateix servei per un interval inferior davant la intenció manifestada per la Generalitat de ser qui operi aquest servei, voluntat que l'administració catalana ja va expressar durant l'anterior legislatura i que el conseller de Territori, Damià Calvet, va reiterar el dilluns 4 de març.





AVE 'LOW COST'





Tornant al seu pla estratègic, el president també ha detallat que Renfe preveu oferir productes de baix cost "bastants mesos abans" que comenci la liberalització comercial del transport viari de passatgers prevista per a desembre de 2020.









Táboas ha exposat que aquest producte es centrarà en l'alta velocitat perquè és on esperen que hi hagi competència i que tindrà tarifes més baixes, però no ha volgut concretar més detalls "per no donar pistes" als possibles competidors.





"L'alliberament és una oportunitat per a Renfe", ha remarcat Táboas i ha assenyalat que pot suposar fer un salt cap endavant en eficiència i eficàcia per a la companyia.





Táboas ha emfatitzat que aquesta apertura del mercat també implicarà "una possible pèrdua temporal" de quota de mercat i per tant d'ingressos davant la possible competència, pel que ha assegurat que el Pla Estratègic 2023-2028 està concebut per abordar aquest escenari.





En aquest sentit, el president de Renfe també ha sostingut que la companyia apostarà per presentar-se a licitacions de serveis de rodalies a altres ciutats europees, qüestió que el Pla Estratègic també preveu.





INGRESSOS I FACTURACIÓ





Aquest Pla Estratègic preveu que els ingressos de Renfe creixin un 33% en 2028, malgrat l'entrada de competència, i que guanyi eficiència i mantingui l'ebitda.





També aposta perquè el 10% de la facturació provingui del negoci internacional, a més d'assolir la paritat en la plantilla, captar talent digital, millorar la formació i el desenvolupament dels empleats i reduir l'absentisme.