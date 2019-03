Irene Montero, preparada per substituir Pablo Iglesias

La número dos de Podemos, Irene Montero, es prepara des de fa any i mig per substituir Pablo Iglesias al capdavant de la formació morada.









Fa pocs dies ja va assenyalar que la propera persona que liderarà Podemos serà dona. En paral·lel, diversos integrants de l'executiva han destacat des de fa mesos que Iglesias ja no és el dirigent que necessiten.





Fonts de Podemos consideren que aquest canvi ser donarà més aviat que tard. Aquesta circumstància es dóna quan Iglesias està de baixa per paternitat, pel que està fora de la primera línia política.





Però els moviments en Podemos no acaben aquí. S'especula sobre la intenció del líder d'Izquierda Unida, d'aconseguir el lideratge, després que anunciar que aniran junts a les eleccions generals del 28 d'abril.





Des de finals de 2017, les enquestes no són favorables per a Podemos, cosa que va aguditzar la marxa d'Iñigo Errejón a la plataforma Más Madrid, encapçalada per Manuela Carmena.





A poc a poc, els fundadors del partit s'han anat desvinculat de l'estratègia d'Iglesias, com ha passat també amb Carolina Bescansa.





En privat, Irene Montero, Rafa Mayoral, Juanma del Olmo, Ramñon Espinar o Pablo Echenique, que formen part del nucli dur de Iglesias, no desmenteixen que hi ha un cert desgast de l'actual líder, de manera que un canvi podria ser la salvació, així que després dels comicis tot apunta que es plantegessin com organitzar la successió.