El 28-A retarda la directiva que multa intermediaris fiscals

La convocatòria d'eleccions per al 28 d'abril dóna uns mesos de temps als intermediaris fiscals per adaptar-se a la nova directiva europea sobre nous deures i sancions per al sector, que inicialment hauria d'entrar en vigor abans del 31 de maig, però que previsiblement començarà a aplicar-se abans del 31 de desembre per falta de temps.









Aquesta directiva afecta advocats, economistes, assessors fiscals, entitats d'inversió o bancs que fan planificacions fiscals agressives per als seus clients, molts d'ells futbolistes d'elit.





Aquesta norma europea havia de transposar abans del 31 de maig, però l'aturada legislatiu del 28-A fa que els experts no vegin possible el compliment d'aquesta data. Així ho va explicar en el marc de la XV Fòrum de Fiscalitat Internacional, celebrat aquest dimarts, el sotsdirector general de Tributs de la Direcció General de Tributs, Carlos Gómez.





Fonts del col·lectiu d'assessors fiscals consideren que no hi ha temps i que, alhora, això suposa un respir per als professionals perquè la directiva transformarà la seva activitat professional, allunyant del que s'entén com una planificació fiscal agressiva.





L'objectiu de la Comissió Europea amb la nova normativa és obligar advocats, assessors, comptables i bancs a que informin les autoritats tributàries nacionals de les estructures fiscals internacionals que dissenyen.





Les eleccions del 28-A no impediran que això es posi en marxa, però sí faran que entri en vigor més tard del previst inicialment.





FUTBOLISTES





Des que es va conèixer la nova llei, l'atenció es va dirigir a suposats casos de frau fiscal de reconeguts futbolistes amb esquemes de planificació fiscal de dubtós contingut legal.





L'obligació d'informar a les autoritats tributàries afecta també a persones físiques o jurídiques que realitzin les operacions sense intermediari, o bé si aquest intermediari està fora de la Unió Europea o està emparat pel secret professional.





Així, els contribuents hauran de presentar la informació en un termini de 30 dies a partir del dia següent que el sistema transfronterer s'hagi fet efectiu.