La Crida no es presenta a les eleccions generals del 28 d'abril

El secretari general de la Crida Nacional per la República, Toni Morral, ha anunciat aquest dimecres que descarten presentar-se en solitari a les eleccions general del 28 d'abril encara que avala que els seus membres puguin participar en la candidatura de JxCat que concorri, en la qual està el PDeCAT.









En roda de premsa, ha explicat que la consulta que van celebrar entre els seus associats els permet explorar una confluència amb el PDeCAT, però creu això hipotecaria l'objectiu que persegueixen de promoure una candidatura unitària de tot l'independentisme.





"En cap cas posarem en risc l'objectiu principal de la Crida: la recerca de la unitat i la transversalitat. Per això, veiem complicat comprometre'ns en aquest context. S'explorarà però per a nosaltres el més important és mantenir la identitat de la Crida", ha sostingut.





Sí que ha deixat clar que renuncien a presentar-se com una candidatura més "per no fraccionar més l'espai independentista", i no veu problema en què persones de la Crida participin en la candidatura, com ara el president de l'entitat, Jordi Sànchez, que podria encapçalar la llista per Barcelona.





Per a Morral, si Sànchez vol formar part de la candidatura de JxCat serà una decisió "personal que reforç la transversalitat" que vol la Crida, i també ha assegurat que no s'han plantejat si manifestaran públicament el seu suport a alguna candidatura.





"No descartem donar suport o no a una, a dues o a cap", ha recalcat el també diputat de JxCat al Parlament, tot i que després ha afegit que és probable que no donin suport a cap candidatura.