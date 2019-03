Primera baixa entre els socialistes per la política de coloms amb l'independentisme. La exsecretària d'Estat de Cooperació Internacional i diputada del PSOE fins al final d'aquesta legislatura, Soraya Rodríguez, s'ha donat de baixa en el PSOE.





A la carta que ha enviat a la secretària general del PSOE de Valladolid afirma que aquesta "difícil decisió" l'ha adoptat per la "discrepància profunda" que manté amb la direcció del partit en relació a la seva política amb l'independentisme català.





"No puc compartir que la majoria de la moció de censura, que ha sostingut al govern durant els últims vuits mesos, sigui una possibilitat viable de conformar una majoria parlamentària raonable per sostenir un govern socialista. Per això espero i desitjo que després dels resultats electorals del 28 d'abril el PSOE no reediti la majoria de la moció de censura per obtenir una investidura", explica en la missiva.





"Fer dependre de nou la governabilitat del país de l'independentisme que ha iniciat una operació d'assetjament i demolició de l'Estat de Dret i de la Constitució tindria conseqüències molt negatives per a la nostra democràcia", argumenta qui fos portaveu del PSOE en el Congrés dels Diputats en els temps d'Alfredo Pérez Rubalcaba com a líder del partit.





El PSOE no està establint cap veto a cap partit de cara als pactes poselectorales. Els membres de la direcció de Pedro Sánchez repeteixen que aspiren a governar en solitari i a aconseguir acords amb aquelles formacions que respectin la llei i el diàleg.





Per a Rodríguez, en canvi, tornar a comptar amb els independentistes en una eventual investidura de Sánchez "faria impossible el necessari diàleg amb Catalunya, com s'ha demostrat recentment amb l'intent de condicionar l'aprovació dels pressupostos generals a la creació de taules de partits al marge de les Corts generals on es pogués parlar i decidir sobre un inexistent dret d'autodeterminació".





CONSENS ENTRE ELS CONSTITUCIONALISTES





La política vallisoletana defensa que el diàleg de Catalunya s'ha d'abordar "de manera àmplia, incloent per descomptat a tots els catalans i des d'un ampli consens dels partits constitucionalistes" els qui, "amb posicions polítiques i ideològiques diferents", han participat sempre d'un consens constitucional essencial sobre la integritat territorial i la sobirania nacional.





Rodríguez recorda que aquesta posició l'ha defensat dins dels òrgans de direcció del partit mentre ha format part d'ells i en el Grup Parlamentari Socialista fins a l'últim moment.





De fet, va criticar públicament l'acceptació per part del Govern de la polèmica figura del relator en una eventual taula de partits extraparlamentària, un gest pel qual va ser amonestada amb la seva sortida de la delegació espanyola en l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa.





Ara com ara, Rodríguez creu que ja no té sentit continuar mantenint aquesta posició dins del partit --abans majoritària, avui minoritària, admet-- quan aquestes discrepàncies "s'entenen com a crítiques personals i cada vegada existeixen més companys que reben com una agressió al partit les opinions discrepants".