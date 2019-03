Netflix s'ha fet amb els drets per desenvolupar l'adaptació de 'Cien años de soledad', la cèlebre obra de Gabriel García Márquez. Publicada el 1967, serà la primera vegada que la novel·la tingui una adaptació per a un mitjà audiovisual a convertir-se en sèrie de televisió.





L'adaptació al cinema o la televisió de l'aclamat llibre del premi Nobel de Literatura és una cosa que diversos estudis portaven perseguint durant molt de temps, tal com va comentar en una roda de premsa Rodrigo García, fill de l'escriptor colombià, mort a Ciutat de Mèxic a l'abril de 2014. García va revelar que el seu pare va rebre diverses ofertes al llarg de diversos anys per convertir la novel·la en una pel·lícula.





No obstant això, García Márquez estava preocupat que la història no tingués una correcta adaptació o encaixés en una pel·lícula o en un compendi de dos films. A més, el cèlebre escriptor també les va rebutjar, en ser moltes d'elles propostes per rodar-la en un idioma diferent a l'espanyol.





"En els últims tres o quatre anys, la qualitat, el prestigi i l'èxit de les sèries i les minisereis han crescut molt", va explicar el fill de García Márquez sobre la seva decisió que fos la plataforma en streaming liderada per Reed Hastings i Ted Sarandos.





"Netflix va ser una de les primeres companyies a demostrar que tenia a les persones que estaven més disposades a veure sèries que es produeixen en llengües diferents i amb subtítols. Tot el que semblava un problema, de sobte, ja no ho és", va dir.





L'ÈXIT DE 'ROMA' VA SER CLAU





Sembla ser que l'èxit de la sèrie 'Narcos' i, especialment, la de la pel·lícula mexicana 'Roma' és el que ha convençut els fills del mort escriptor, tal com ho va deixar entreveure Francisco Ramos, vicepresident encarregat de les sèries en castellà de Netflix. Ramos va declarar a New York Times, que anteriorment la plataforma havia intentat diverses vegades assolir els drets de la novel·la però només van tenir una negativa per resposta. Va ser després del triomf i prestigi de 'Narcos' i 'Roma', el que va fer canviar d'opinió als hereus.





"Hem demostrat que podem fer contingut en espanyol per a tothom", ha comentat Ramos. Els fills i hereus de l'autor colombià, Rodrigo i Gonzalo García, exerciran, a més, de productors executius de l'ambiciosa ficció. "No ha estat una decisió fàcil de prendre, ni per mi, ni per al meu germà, ni per a la meva mare. La sensació és semblant a la d'un gran capítol obert, però és també la d'un llarg capítol que s'ha tancat", declarar Rodrigo.





'Cien años de soledad' explora la vida de la família Buendía, com el seu nom indica, durant un segle. El patriarca del clan, José Arcadio Buendía, va ser el fundador de la mítica i fictícia ciutat colombiana de Macondo. La novel·la és considerada una de les grans obres mestres de la literatura iberoamericana, que va portar a García Márquez a l'avantguarda de la popularitat dels autors llatinoamericans entre els anys 60 i 70.





Des de la seva publicació el 1967, el llibre ha venut més de 50 milions de còpies a tot el món i ha estat traduït a 46 idiomes diferents. De moment, es desconeix qui o qui estaran darrere dels guions dels episodis de la sèrie, com també qui seran els directors i actors que tinguin la titànica missió d'estar a l'altura de la cèlebre novel·la.