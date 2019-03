El cap de la Policia de l'1-O afirma que van substituir Mossos per la seva actitud "passiva"

El màxim responsable de la Policia Nacional a Catalunya l'1-O, el comissari Sebastián Trapote ha secundat aquest dijous durant la seva declaració en el judici pel procés independentista al Tribunal Suprem el relat dels seus superiors, en assenyalar que en el matí de la jornada del referèndum van haver de posar en marxa "el pla b" que havien previst davant l'actitud "passiva" dels Mossos d'Esquadra, de manera que van substituir la força policial autonòmica.









A preguntes de la representant de l'advocada de l'Estat, Trapote ha arribat a qualificar d'"utopia" que dos o tres mossos per col·legi fossin suficients per complir amb el mandat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'evitar les votacions i requisar el material, mentre que a preguntes de l'advocat Javier Ortega Smith, que exerceix l'acusació popular en representació de Vox, ha resumit: "Van fer un dispositiu, però enfocat sobretot a salvaguardar la seguretat col·lectiva, i és impossible que amb aquest dispositiu i aquests efectius poguessin fer qualsevol tipus d'intervenció en un col·legi".





Trapote ha qualificat de "passiva" l'actuació dels Mossos perquè "els centres estaven oberts i les vigílies havien estat utilitzades per a activitats lúdiques i fins es va pernoctar a la nit", de manera que preguntat per la fiscal Consuelo Madrigal ha subratllat que no creu que la tasca dels agents autonòmics fos eficaç.





De fet, la instrucció dictada pel llavors secretari d'Estat de Seguretat José Antonio Nieto ja preveia que si en un moment determinat els Mossos no actuaven, tant Policia com Guàrdia Civil farien "la substitució". En tot cas, ha descrit com col·laborativa l'actitud durant les reunions de coordinació prèvies del cap dels Mossos Ferran López, que era el que va acudir per part d'aquest cos policial.





Preguntat sobre quins van ser els principis d'actuació de la Policia en aquella jornada, Trapote ha respost que el dispositiu era d'"especial sensibilitat", ja que havien de conjugar dos factors, "garantir la seguretat col·lectiva i d'altra banda donar compliment a un mandat judicial".





També ha indicat que des de dies anteriors tenien "indicis" que podria haver-hi algun problema amb els Mossos, entre els quals ha citat que el major dels Mossos, Josep Lluis Traprero, era des del principi "poc inclinat" a ser coordinat pel coronel Diego Pérez dels Cobos, designat per a això pel fiscal superior a Catalunya.





Ha recordat que el propi representant del Ministeri Públic li va assenyalar que el dispositiu que inicialment havia presentat, de dos mossos per centre de votació, era insuficient.





De fet, la instrucció dictada pel llavors secretari d'Estat de Seguretat José Antonio Nieto, ja contemplava que si en un moment determinat els Mossos no actuaven, tant Policia com Guàrdia Civil farien "la substitució", segons Trapote.





En tot cas, el comandament ha descrit com a col·laborativa l'actitud durant les reunions de coordinació prèvies del cap dels Mossos Ferrán López, que era el que va acudir per part d'aquest cos policial.





Ja en el torn de les defenses Trapote ha estat preguntat sobre si des de la resta de cossos es va fer algun suggeriment respecte al pla de 'binomis' dels Mossos, al que ha respost que la trucada d'atenció que li va fer el fiscal superior va ser prou clara per a dir-li que aquest pla no servia. "Al major dels Mossos no li direm quin pla ha de presentar", ha assenyalat.