El responsable d'Economia i Ocupació de Ciutadans i cap de llista del partit a les eleccions europees, Luis Garicano, ha afirmat aquest dijous que l'exdiputada socialista Soraya Rodríguez ha estat "coherent" amb el que deia el PSOE el 2015, quan va rebutjar pactar amb partits que separatistes o que reclamessin el dret d'autodeterminació.





"Soraya Rodríguez ha mantingut una actitud coherent, contrària al apaivagament dels separatistes, consistent amb la posició de l'Executiva del PSOE de 2015 que prohibia l'esbojarrada fugida cap endavant que ha emprès Sánchez", ha escrit el dirigent de Cs en un missatge a Twitter.













Es refereix concretament a la resolució aprovada pel Comitè Federal del PSOE al desembre d'aquest any, quan Pedro Sánchez ja era el secretari general del partit. Aquest document, aprovat per unanimitat, deia que "l'autodeterminació, el separatisme i les consultes que busquen l'enfrontament" eren "innegociables per al PSOE" i que "la renúncia a aquests plantejaments" era per a ells "una condició indispensable per iniciar un diàleg amb la resta de formacions polítiques".





"MEREIX TOT EL RESPECTE I ADMIRACIÓ"





Després de recordar això, Garicano ha dit que Soraya Rodríguez, exportaveu socialista al Congrés i secretària d'Estat de Cooperació Internacional al Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, "mereix tot el respecte i admiració".





Després que la premsa publiqués que Ciutadans podria fitxar per a les eleccions europees de maig, la pròpia exdiputada ha dit que no ha rebut cap proposta formal després d'abandonar el PSOE aquesta setmana i que ara pensarà sobre el seu futur. Per la seva banda, el líder de Cs, Albert Rivera, ha indicat que no pot descartar aquesta incorporació perquè està "incorporant talent" al seu equip.





Amb les seves paraules, Garicano sembla donar el seu vistiplau a una possible inclusió de Soraya Rodríguez a la candidatura que ell encapçalarà a les eleccions al Parlament Europeu, on l'exdiputada socialista ja va ocupar un escó entre 1999 i 2004.