Facebook ha anunciat que eliminarà els anuncis que incloguin informació errònia sobre les vacunes i no inclourà en les recomanacions o en les prediccions de cerca als grups i pàgines que comparteixin textos antivacunes.





En Instagram, tampoc es recomanarà ni mostrarà contingut d'aquest tipus de desinformació a la barra exploradora o en els 'hashtags'.





A través d'una nota de premsa signada per la vicepresidenta de Global Policy Management de Facebook, Monika Bickert, la companyia ha avançat mesures per "combatre la desinformació sobre les vacunes que hi ha a Facebook a través de la reducció de la seva distribució", així com amb l'objectiu de "proporcionar a les persones informació autoritzada sobre el tema".





L'empresa fundada per Mark Zuckerberg detalla que les principals organitzacions de salut a nivell mundial, com l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels Estats Units (CDC, per les sigles en anglès) , han identificat anuncis públics que, després de ser verificats, han resultat ser "falsos i enganyosos". "Si aquests anuncis relacionats amb vacunes apareixen a Facebook, prendrem mesures contra ells", asseguren.





"Per exemple, si un grup o l'administrador d'una pàgina publica informació errònia sobre les vacunes, exclourem a tot aquest grup o la pàgina de les recomanacions, reduirem la distribució d'aquests grups i pàgines en el 'News Feed' i en els resultats de recerques, i rebutjarem els anuncis que busquen desinformar", resum.





Al costat de la lluita contra aquests continguts, "anunciaran aviat" mesures per afavorir que els experts en vacunes apareguin en els primers llocs de les cerques. "Estem explorant diferents formes d'oferir a les persones informació més precisa de les organitzacions d'experts en vacunes a la part superior dels resultats de recerques relacionades, en les pàgines que tracten sobre el tema i en les invitacions per unir-se a grups d'interès relacionats amb vacunes", detallen.





OMS: ELS ANTIVACUNES SÓN UNA "AMENAÇA"





L'OMS va incloure els moviments antivacunes en els seus reptes per a la salut en 2019. "Amenaça amb revertir el progrés realitzat en la lluita contra les malalties prevenibles per vacunació. La vacunació és una de les formes més rendibles d'evitar la malaltia: actualment prevé de 2 a 3 milions de morts per any i podrien evitar altres 1,5 milions si es millorés la cobertura mundial", reivindiquen.





El xarampió, per exemple, ha experimentat un augment del 30 per cent a nivell mundial. "Les raons d'aquest augment són complexes, i no tots aquests casos es deuen al rebuig a vacunar-se. No obstant això, alguns països que estaven a prop d'eliminar la malaltia han vist un ressorgiment", lamenten.





En qualsevol cas, la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo, va assegurar en una entrevista radiofònica al gener que, al contrari del que passa en altres països com els Estats Units, el moviment antivacunes "no és preocupant" a Espanya, pel que ha rebutjat la idea d'obligar a vacunar als nens.





"Aquests moviments han generat en altres països l'aparició de malalties que ja no existien com, per exemple, el xarampió. Però a Espanya no tenim ara mateix una situació preocupant, i estem insistint en la importància de la vacunació que a Espanya no es s'encomani aquesta moda, encara que si fos necessari caldria també que adoptar alguna mesura", va defensar Carcedo.