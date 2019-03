La Crida Nacional per la República ha proposat aquest divendres que el seu president, el també diputat al Parlament Jordi Sànchez, sigui el candidat de JxCat a les eleccions generals, i preguntarà a la seva militància que si li sembla bé aquesta elecció.





'Consideres oportú que Jordi Sànchez encapçali la candidatura de Junts per Catalunya per la circumscripció de Barcelona al Congrés?', És la pregunta que es formula als adherits, associats i fundadors de la Crida, que podran respondre 'sí', 'no' o en 'blanc', ha informat en un comunicat.





La consulta ha començat aquest mateix divendres a la tarda i finalitzarà aquest dissabte a les 19 hores, i és una proposta del mateix Sànchez, en presó preventiva, que vol conèixer "què opina la gent de la Crida" d'una eventual candidatura seva a les eleccions generals.





La Crida llança la proposta que Sànchez sigui el candidat en plenes negociacions amb el PDeCAT sobre la formació de candidatures, unes converses que no avancen al ritme esperat ja que hi ha discrepàncies en aquest espai polític.





La Crida ha defensat que ha organitzat aquesta consulta perquè el partit aposta per "una democràcia de baix a dalt", i ha garantit que el resultat que llanci la votació, que serà només telemàtica, serà "vinculant" per al moviment polític impulsat pel expresident Carles Puigdemont.