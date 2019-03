El Senat serà qui autoritzaria per majoria absoluta un altre 155 a Catalunya

L'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya per part del Senat fa que el resultat electoral del proper 28 abril a aquesta Cambra tingui un interès nou, ja que si el pròxim Govern vol prendre mesures d'intervenció de l'autonomia, necessitarà que se les aprovi la majoria absoluta dels senadors.





El Senat és càmera de segona lectura de les lleis que aprova el Congrés, que pot desfer els canvis que introdueixi i té el protagonisme en el procés legislatiu i de control al Govern. La cambra alta només és decisiva perquè el Govern pugui aplicar el 155, perquè necessita la seva autorització, així com per aprovar el que s'anomena 'sostre de despesa', els límits de despesa amb què el Govern haurà d'elaborar el pressupost de l'Estat .





Si la majoria del Senat és diferent de la del Govern, com ha passat l'actual Executiu socialista, pot ser utilitzada per dilatar tramitacions, crear comissions d'investigació o endurir el control al Govern, entre altres mesures, però no té una altra transcendència legislativa. El PP ha tingut majoria absoluta en les tres últimes legislatures i està per veure si la revalidarà en les pròximes generals, donada la divisió de vot al centredreta.





EL 3 + 1, RESULTAT DEL SENAT





Els ciutadans trien el proper 28 d'abril a 208 dels 265 membres del Senat de la nova legislatura, ja que la resta són de designació autonòmica (els designen els parlaments regionals). A cada província, amb excepció de les illes, de Ceuta i de Melilla, es tria a quatre senadors mitjançant un sistema de llistes obertes, una llibertat d'elecció que no obstant això no s'utilitza.





Els electors solen assenyalar a la papereta als candidats d'un mateix partit i el resultat és que la formació més votada s'emporta tres escons i la segona, un. És a dir, només dos partits es distribueixen els senadors i fins a la data, en la majoria de casos, han estat PP i PSOE.





"La tercera força política de cada província i les següents no obtenen escons", explica a Europa Press el secretari general del Senat, Manuel Cavero, lletrat major de la cambra alta.





Cavero assenyala que els votants es guien majoritàriament per la "lògica de partit" i quan escullen la papereta d'una formació per al Congrés, solen donar suport als seus candidats també per al Senat. Però a la cambra alta "el sistema premia" al més votat, que es porta directament tres escons, mentre que el segon partit es queda amb el quart senador en disputa.





De cara a les pròximes eleccions, els dos partits més forts al Congrés seran els que es portaran probablement el gruix dels senadors; està per veure si aquest 3 + 1 serà un PP-PSOE, com en les últimes legislatures, oa l'inrevés. El dubte dels populars és que la divisió del vot a la dreta feu majoritaris als candidats socialistes i que el PP es quedi amb el quart escó. És a dir, que el repartiment 3 + 1 al seu favor doni la volta a favor del PSOE.





MAJORIES DE DOS ÚNICS PARTITS





Aquest sistema i el suport majoritari fins ara a PP i PSOE ha complicat l'entrada a la cambra alta dels nous partits. En les generals de juny de 2016, Ciutadans va aconseguir 3,1 milions de vots al Congrés i 32 diputats, però no va aconseguir ni un sol senador perquè va resultar ser tercera o quarta força, el que a la cambra alta es tradueix en quedar-se sense escó. El partit taronja té sis senadors, però tots triats per parlaments autonòmics (Andalusia, Madrid, Catalunya i Comunitat Valenciana), no en les urnes.





Units Podem i els seus confluències, però, van aconseguir alçar-en aquestes eleccions de 2016 a la primera o segona posició a Catalunya, País Basc, Galícia, Comunitat Valenciana, Navarra i Balears, la qual cosa els va concedir 14 escons.





La majoria a favor de populars o socialistes, especialment dels primers, ha estat l'habitual legislatura rere legislatura amb l'excepció de 1993, quan es va donar un empat amb 96 escons per al PSOE i 93 per PP, i de 2008 (101 a 88). Se us va donar al PP el 2011 el millor resultat obtingut per un partit polític en democràcia al Senat: es va fer amb 136 dels 208 senadors en joc.





El tercer partit i els següents no obstant això se situen molt lluny d'aquestes xifres i no solen passar de la dotzena de senadors electes. Al marge de Units Podem, només els partits catalans i el PNB s'han acostat als deu o als dotze parlamentaris obtinguts únicament en els seus territoris.





UN SISTEMA PER PROVÍNCIES





Segons el sistema electoral, totes les províncies trien al mateix nombre de senadors (com s'ha assenyalat, llevat de les illes, Ceuta i Melilla) al marge de la seva mida: Madrid i Barcelona envien a quatre representants a la Cambra Alta de la mateixa manera que Sòria o Terol. A aquests 208 senadors electes se'ls sumen altres 57 de designació, on la xifra ja sí varia per comunitats depenent de la mida.





Manuel Cavero explica que quan es va dissenyar aquest sistema no existien les comunitats autònomes i es va optar per aquest repartiment igualitari entre províncies perquè "les menys poblades i sociològicament més tradicionals o conservadores poguessin equiparar-se a les més urbanes o progressistes".





GRANS EXTREMS





El sistema de votació mitjançant llistes obertes permet saber quants ciutadans han donat suport a cada candidat, quants han posat una creu davant del seu nom, i les diferències entre uns i altres són enormes.





Mentre Pío García-Escudero, número u del PP per Madrid, va obtenir el 2016 un total de 1.319.541 paperetes i va ser el més votat del país, en l'altre extrem, Pablo Rodríguez Celles (CC-AHI) va aconseguir l'escó del Ferro amb 2.149 vots i Yaiza Castella (ASG) va obtenir el de la Gomera amb 4.340.