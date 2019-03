Rivera afirma que "parar els peus" als independentistes i que advoqués a un gran diàleg nacional

El president de Ciutadans, Albert Rivera, s'ha compromès a "parar els peus" als polítics separatistes, a "posar els millors" al Govern ia un "gran diàleg nacional" sobre els grans assumptes d'Estat que "estan paralitzats en un calaix ".





"Vull que el futur d'Espanya passi per gent que sap esforçar-se. Vull un país de justícia on la gent amb mèrit guanyi i què pretén anar per la porta de darrere perdi", ha assenyalat aquest diumenge Rivera, durant un acte a Madrid el el qual ha estat presentat com a candidat de Cs a la presidència del Govern després imposar-se en les primàries.





El líder de la formació taronja ha apostat per "frenar en sec" als polítics separatistes i per "teixir aliances" entre els que volen unir Espanya. "No hi haurà premis ni indults per als separatistes. Prometo llei, justícia i Constitució", ha precisat.









Així mateix, ha promès establir una llei "per suprimir els dedazos", formant un Govern "amb els millors" perquè, segons la seva opinió, Espanya "té molt talent". "S'ha acabat posar als amics. Què prova ha passat Tezanos per ser president del CIS ?. Estan col·locant per la cara a amics i coneguts en comptes de fer concursos públics", ha criticat.





En tercer lloc, Rivera s'ha compromès a realitzar un "gran diàleg nacional" de la societat civil, en què parlin experts, treballadors, científics, gent de la cultura o gent del món rural. "Vull una Espanya en la qual s'escolti i es decideixi. Proposo un debat per saber on vol estar Espanya el 2030. La transició es va fer liderada des del centre i el consens", ha explicat.





ESPANYA, UNA "GRAN FAMÍLIA DIVERSA"





El president de Ciutadans ha comparat Espanya amb "una gran família, diversa, amb diferència, amb alguna bronca". "Però és una gran família, és la família que vull mantenir unida i que es de la mà. Junts estem millor, em dedicaré a unir a la meva gran família que és Espanya", ha precisat.





En aquest context, ha afegit que, "com passa a les grans famílies", no veu a un votant del PP o del PSOE "com un enemic", sinó "com un compatriota". "Vaig a unir, no em veureu dividir els espanyols en trinxeres. Proposo donar la mà als compatriotes, unir els espanyols i donar l'esquena als que volen dividir-nos i conformar-se", ha manifestat.





Rivera també ha proposat "canviar l'Espanya paralitzada per l'Espanya en marxa" i "treure els obstacles per volar", perquè, segons ell, en el món global, en què "tot va molt ràpid", "si et paralitzes perds ". "La paràlisi és letal. Sánchez, Torra i els seus socis no van a fer res de bo perquè la paràlisi acabi", ha lamentat.





"Vull començar a pensar en el futur, a parlar dels grans assumptes del país que estan paralitzats al calaix. El passat no es tria però el futur sí", ha assenyalat Rivera, destacant que no està disposat "a perdre una altra dècada" i que "cal mirar al futur".





En aquest sentit, ha criticat al president del PP, Pablo Casado, perquè "li agrada molt anar al passat en pactar amb el PNB". "No aprèn, el PNB va recolzar la moció de censura. El somni del bipartidisme és tornar als anys 80 i 90. Passem pàgina i posem a Espanya en marxa", ha sentenciat.





SÁNCHEZ, "ALS PEUS DELS QUE fustiguen els constitucionalistes"





Prèviament, la portaveu de l'Executiva de Ciutadans i líder del partit a Catalunya, Inés Acostades, ha criticat el Govern de Pedro Sánchez per estar "als peus dels que fustiguen els constitucionalistes".





"Cal fer fora de Moncloa a un senyor que no sap distingir nacionalisme de Catalunya, perquè amb Catalunya no ha dialogat mai, ha dialogat amb Torra", ha criticat Acostades, i alhora ha defensat que Cs "és el defensor" del constitucionalisme, de la igualtat i de la llibertat ".





En la seva opinió, tot i que Sánchez "ha fet mal" en nou mesos, el problema "venia d'abans", d'altres governs "que han abandonat al constitucionalisme a Catalunya". "Ens hem sentit abandonats pel PP i el PSOE. No anem a treure a Sánchez per posar a Casat i tornar a pactar amb els de sempre", ha dit.





En la mateixa línia, el secretari general del Cs, José Manuel Villegas, ha afirmat que "els vells partits ja no són útils". "Si Sánchez i Casado són part del problema d'Espanya no són part de la solució", ha sentenciat.





Per això, ha subratllat que Espanya "no mereix aquests polítics", sinó que es mereix "un canvi" ja algú que "una als espanyols". "Ja n'hi ha prou de voler enfrontar-nos entre vermells i blaus. Prou de immobilismes", ha conclòs Villegas.