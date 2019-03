Ciutadans i UPN aniran junts a les eleccions a Navarra

El principi d'acord que Ciutadans ha aconseguit amb Unió del Poble Navarrès (UPN) per concórrer junts a les eleccions generals, forals i locals té com a objectiu unir forces per vèncer a les urnes els partits nacionalistes i independentistes.









El líder de Cs, Albert Rivera, ha confirmat avui l'acord, després que la secretària d'Organització de Ciutadans Navarra, Ruth Goñi, afirmés aquest diumenge que la seva formació estava negociant amb UPN de cara a concórrer units a les eleccions generals, forals i municipals, tot i que encara no hi ha res signat.





Per la seva banda, UPN i PP ja van tancar la setmana passada un acord per anar junts a les llistes als tres comicis. No obstant això, fonts de Ciutadans asseguren que el seu acord és únicament amb la formació navarresa.





El pacte inclouria el compromís d'UPN de votar a favor de la investidura d'Albert Rivera com a president del Govern central després de les eleccions generals del 28 d'abril, mentre que el partit taronja donaria suport a Javier Esparza com a futur president del Govern de Navarra.