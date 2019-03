Vall d'Hebron instal·la un nou accelerador de radioteràpia

L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha instal·lat un accelerador de radioteràpia innovador, el primer a l'Estat, per millorar la precisió i la seguretat en els tractaments, segons ha anunciat aquest dilluns en un comunicat.









Es tracta de l'accelerador Halcyon, considerat la "tecnologia més avançada" en el seu camp i que permetrà realitzar tractaments d'alta precisió fruit d'una donació de la Fundació Amancio Ortega a la sanitat pública catalana, que permetrà sumar un altre accelerador.





La donació és fruit del conveni signat el 2017 per la Generalitat i la Fundació Amancio Ortega per renovar equips oncològics, l'import arriba als 47 milions d'euros.





La radioteràpia volumètrica consisteix en la utilització de feixos de radiació d'alta energia per al tractament dels pacients amb càncer.





L'objectiu és destruir el tumor sense danyar el teixit sa; de vegades, la radioteràpia es fa servir per eliminar completament el tumor, i en altres ocasions s'empra per reduir la mida del tumor per facilitar l'extirpació quirúrgica o tractar de forma preventiva les zones de risc.





Vall d'Hebron compta amb quatre acceleradors lineals, un d'ells instal·lat en 2015, i ara el Halcyon substitueix l'accelerador més antic, mentre que dos més es renovaran aquest any gràcies al mateix acord.