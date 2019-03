El diputat per Valladolid, Francisco Igea, s'ha proclamat guanyador de les primàries a Ciutadans per elegir el candidat a la Junta de Castella i Lleó després que en un primer moment es proclamés a l'expresidenta de les Corts Silvia Clemente i després de la revisió dels vots emesos.





Francisco Igea va presentar un recurs aquest diumenge a la Comissió de Garanties i Valors del partit perquè considerava que hi havia "irregularitats evidents" en el procés de votació, i finalment, després de la revisió dels vots, ha estat proclamat candidat.





En un primer moment, Ciutadans va informar dissabte que a les primàries s'havien comptabilitzat 1.013 vots, amb 526 per Igea, 561 per Clemente i uns altres 7 per una tercera candidata... però aquestes paperetes sumaven realment 1.094.





L'equip d'Igea va voler esbrinar a què es devia aquest decalatge de 81 vots. Les primeres investigacions apunten que tots ells podien procedir d'una mateixa IP (direcció numèrica que identifica un ordinador) i que van ser enviats a altes hores de la matinada un cop acabada la votació dissabte passat.





Després de conèixer la seva victòria, Igea tan sols ha volgut manifestar que es troba "bé i emocionat" no només per ell sinó per "tota la gent que ha lluitat, treballat" al costat d'ell i que "s'ho mereix".





GARICANO, EL SEU GRAN VALEDOR





El cap de llista de Ciutadans al Parlament Europeu, el també vallisoletà Luis Garicano, ha felicitat Francisco Igea i al seu equip per la seva "merescuda victòria". A través d'un missatge al seu compte de Twitter, Garicano ha traslladat també el seu enhorabona a Ciutadans per tenir els mecanismes per resoldre les "irregularitats".









"Ara tots units per fer de Igea el millor president que la Comunitat de Castella i Lleó ha tingut mai #YoConIgea", ha afegit el val·lisoletà en el seu compte a la xarxa social en què ha defensat la candidatura d'Igea al llarg de tota la campanya de primàries.





Garicano es va mullar en aquestes primàries recolzant al candidat no "oficialista", reclamant el "talent" intern de la formació i arribant a recórrer plegats diferents localitats de Castella i Lleó.