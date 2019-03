La filla de vuit anys de María Rodríguez fa mesos que és atesa per una hidrocefàlia en un hospital de Caracas, però des que va començar l'apagada dijous passat 7 de març, el tractament el rep parcialment perquè el centre, que ara depèn d'una planta elèctrica pròpia, opera a mitges.





"La meva filla necessita un tractament de drenatge que dura sis hores i l'hi donen per moments, quan el pis arriba a tenir una mica de llum. La prioritat ens diu el personal que és la teràpia intensiva", ha explicat la mare de 36 anys.





Segons Rodríguez, a més falta aigua i durant tres dies els pacients han menjat només arròs i cereals.





A Veneçuela, els hospitals ja estaven en crisi per la falta d'entrada i problemes d'equips, i durant els darrers dies el cop ha estat més fort per l'apagada.





Ara han de dependre de plantes elèctriques pròpies per al funcionament d'àrees com la teràpia i l'emergència. Els metges consultats han explicat que si bé hi ha installacions, algunes no funcionen i unes altres han patit problems tècnics o els falta el combustible.





"El pla de contingència ha funcionat, sí que ha sorgit algun problema però ha estat corregit i els pacients que ho han volgut han estat traslladats", ha emplaçat per la seva banda el ministre de Salut, Carlos Alvarado, en un dicurs per a la televisió estatal, alhora que ha afegit que el Govern ha garantit el combustible i l'aigua.





No obstant això, l'organització no-governamental Metges per la Salut va denunciar aquest divendres que els problemes de subministrament d'energia han provocat la mort de 17 persones en hospitals públics de Caracas i altres localitats.





"El primer que hem d'entendre és que aquesta crisi passa quan els hospitals venien amb una capacitat operativa disminuïda. No és el mateix una crisi amb hospitals que funcionen correctament", ha argumentat Julio Castro, metge de l'ONG, en una roda de premsa juntament amb el líder de l'oposició i autproclamat president interí, Juan Guaidó.





En un dels hospitals de Caracas, on s'atén principalment nens, s'ha acostat aquest diumenge al migdia un grup de Metges per la Salut per tenir més detalls sobre la situació del centre, però els policies els han impedit el pas.





Diverses mares que eren dins de l'hospital cridaven que no tenien menjar i demanaven als efectius que deixessin entrar els doctors, sense èxit, segons testimonis citats per l'agència Reuters.





Hores després la directora de l'hospital, Natalia Martinho, ha assegurat a la televisió estatal que "els nens estan estables i ha estat tot un èxit la resposta a aquesta contingència (...) hem donat alimentació als nens i a les mares".





Però l'angoixa dels familiars que eren fora dels centres hospitalaris creixia. "Això és un malson", ha assegurat María Torres, de 46 anys, que té un germà hospitalitzat.