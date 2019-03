La CUP estudia mesures contra Poble Lliure per presentar-se a les eleccions generals

La CUP ha sostingut aquest dimarts que la decisió de Poble Lliure de presentar-se a les eleccions generals, malgrat que els 'cupaires' havien decidit el diumenge no fer-ho, "afecta directament el marc de relacions establert fins ara", pel que ha decidit activar els mecanismes i els espais de debat de l'organització per donar una resposta.









Poble Lliure forma part dels partits i organitzacions de l'esquerra independentista englobats en la Crida Constituent, amb la qual la CUP concorre a les eleccions i pren decisions polítiques, de manera que la decisió del Poble Lliure és per als 'cuapires' una decisió " transcendental "que requereix d'una resposta, expliquen en un comunicat.





La CUP va obrir la setmana passada els seus espais per abordar si es presentaven a les eleccions per primera vegada i, després traslladar aquest debat a les seves bases, en un Consell Nacional diumenge van decidir no concórrer als comicis i estudiar la forma d'incidir en la política estatal, sense presentar una candidatura.





"Creiem que després del procés assembleari de debat intens i complex en el si de la nostra organització, la decisió de Poble Lliure pot tenir conseqüències en la construcció de la Unitat Popular i caldrà analitzar-les i avaluar-les en el curt i mig termini", anuncien.





Per aquest motiu, s'activaran els mecanismes per donar resposta a la situació i "a les relacions polítiques que es deriven i per abordar els esdeveniments" en relació a les eleccions del 28 d'abril.