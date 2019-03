El ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Josep Borrell, ha afirmat aquest dimecres a Belgrad, amb el seu homòleg serbi, que la situació de Catalunya no és comparable amb el cas de Kosovo.





"Aquestes comparacions cauen en sac trencat, no tenen cap pes, encara que als partidaris de la independència de Catalunya els agraden", ha dit en roda de premsa al costat de Ivica Dacic, amb el qual s'ha reunit durant la seva visita a Sèrbia.





Dacic, per la seva banda, ha dit que tot els separatismes han estat guiats per actes unilaterals. "No volen diàleg, i per això és inacceptable", ha dit, segons l'agència local Beta.





El ministre serbi, que és també viceprimer ministre, ha assenyalat que representants dels separatistes catalans han obert oficina a Zagreb, a la veïna Croàcia, però que "no tenen res a fer a Belgrad i a Sèrbia".





Borrell, per la seva banda, ha dit que ha convidat a Dacic a obrir un Consolat a Barcelona, ja sigui general o honorari. "És bo tenir institucions que ajudin a les relacions bilaterals", ha assenyalat.





El ministre espanyol s'ha reunit també amb el president serbi, Aleksandar Vucic, i amb la primera ministra, Ana Brnabic per enfortir les relacions polítiques, comercials i culturals, ha explicat en el seu compte de Twitter. "Animem a Sèrbia a avançar en les reformes per a la seva integració a la UE", ha assenyalat.





De fet, segons ha informat Exteriors, Borrell ha animat les autoritats sèrbies a continuar avançant en el seu procés d'adhesió, perseverant en les reformes i afermant l'Estat de Dret. Per a això, ha ofert l'experiència i suport tècnic d'Espanya.





A més d'apostar per impulsar la relació econòmica, comercial i cultural entre els dos països, el viatge ha servit a Borrell per reafirmar el compromís d'Espanya amb la pau i la seguretat en els Balcans, en paraules del Ministeri.





En un moment de noves tensions entre Sèrbia i Kosovo --al qual ni Madrid ni Belgrad reconeixen com Estat-- el ministre espanyol ha insistit que Espanya creu fermament en el diàleg com la millor fórmula per superar els contenciosos pendents que encara afecten la regió. La prova, al seu parer, ha estat la signatura i desenvolupament de l'Acord de Prespa entre Grècia i Macedònia del Nord.





A més, ha transmès el "suport ferm" d'Espanya a la perspectiva europea de Sèrbia i de la resta d'Estats de la regió dels Balcans Occidentals. Això sí, ha insistit que per a això cal una clara voluntat, dels líders polítics i de la societat, per dur a terme les "profundes reformes" necessàries.