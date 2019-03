Rebutja declarar Molons, el possible 'tal Toni' assenyalat com qui va encarregar material per a l'1-O

El secretari de Comunicació de la Generalitat, Antoni Molons, assenyalat per un dels testimonis en el judici pel Procés independentista al Tribunal Suprem com el possible "Toni" que li va encarregar material per al referèndum independentista de l'1-O s'ha acollit a el seu dret de no declarar a l'inici de la vista que s'ha reprès aquest dijous.









S'ha pogut acollir a aquest dret a causa de la seva imputació en la causa que s'instrueix en el Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona sobre l'organització de la consulta.





Molons, que s'ha identificat davant el tribunal com Antoni, ha donat la mà en el moment de sortir de la sala a tots els acusats que en aquests moments es trobaven asseguts als bancs després de la taula reservada a testimonis, entre ells l'exconseller de empresa Santi Vila.





El nom d'aquest alt càrrec de la Generalitat ha sortit a la llum en diverses declaracions d'altres testimonis, com en la del seu subordinat Jaume Mestre, qui li va assenyalar com a responsable de promoure la campanya 'Civisme'.





D'altra banda, el dissenyador gràfic Enric Vidal ha apuntat que creu que Molons era el "tal Toni" que li va encarregar redimensionar uns cartells per al referèndum.





Seguidament ha començat a declarar la que va ser directora de Serveis de la Conselleria de Presidència Teresa Prohias, qui ja va ser condemnada al Tribunal de Comptes per la seva responsabilitat comptable en la gestió del 9-N.