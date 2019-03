Trapero decideix declarar com a testimoni en el judici del procés: "La sortida era segura"

L'excap dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero ha començat a declarar en qualitat de testimoni en el judici pel procés independentista a Catalunya contestant a les preguntes de l'acusació popular que exerceix Vox. En estar acusat a l'Audiència Nacional pel delicte de rebel·lió, el major podia acollir-se al seu dret a no declarar, si bé ha decidit finalment respondre a totes les parts.





Trapero ha assenyalat que durant l'escorcoll del 20 de setembre del 2017 de la Conselleria d'Economia de Barcelona, amb les protestes ciutadanes al carrer, els Mossos van realitzar un cordó policial perquè la comitiva judicial pogués sortir perquè considerava que aquesta sortida era segura, si bé finalment es va oferir una sortida alternativa.









Trapero ha arribat acompanyat de la seva advocada, Olga Tubau, qui s'ha assegut al seu costat a la taula disposada davant el tribunal per als testimonis.





Tubau ha volgut dirigir-se als magistrats, però el president de la sala, Manuel Marchena, l'ha informat de les seves limitacions a l'hora d'assessorar el seu client.





Així, Marchena li ha indicat que només podrà dirigir-se al major per a recomanar-li si contestar les preguntes, però no per assessorar sobre el contingut de les seves respostes. "La sala veurà amb naturalitat tant si respon com si decideix no respondre. Si respon, només podrà dirigir-se a ell per dir-li 'aquesta sí' o 'aquesta no'", ha explicat.





A continuació, Trapero ha començat contestant a l'advocat de Vox Javier Ortega Smith sobre els fets ocorreguts el 20 de setembre de 2017 davant de la Conselleria d'Economia de la Generalitat.





L'excap dels Mossos d'Esquadra ha afirmat que "per descomptat" el dispositiu de la policia autonòmica posat en marxa de cara a l'1 d'octubre no tenia "cap intenció de facilitar el referèndum".





"El dispositiu tenia com a objectiu facilitar o impedir el referèndum de l'1 d'octubre?", ha preguntat directament l'advocat de l'acusació popular que exerceix Vox, Javier Ortega Smith. "Per descomptat cap intenció de facilitar el referèndum i evitar-lo venia donat per les ordres judicials", ha respost Trapero, que ha declarat en qualitat de testimoni en el judici.





Ortega Smith ha fet l'esmentada pregunta a Trapero dins d'un bloc de preguntes sobre el dispositiu policial dit Àgora, del qual el major ha explicat que era proporcionar "seguretat davant uns moments en què Catalunya està en un moment de conflictivitat, de moviments socials que apunten en una direcció, uns altres que apunten en una altra".





Segons la seva versió, aquest pla es va activar a principis de setembre i no tenia "res a veure" amb les ordres judicials i de la Fiscalia que s'estaven emetent en aquells dies de cara a la convocatòria de referèndum.





El comandament dels Mossos ha recalcat que la intenció del dispositiu era "cobrir les necessitats de protecció" en dependències de la Generalitat, d'institucions de l'Estat i també judicials.





Sobre els informes d'intelligència que van redactar els Mossos al setembre en els quals s'advertia de situacions de violència el 1-O, Trapero ha dit que ell no els va redactar, però els ha donat tota la credibilitat, afegint que si així ho manifestaven era perquè aquest era "un escenari possible, alguna cosa que podia succeir".





SOBRE FONT





Sobre les manifestacions de l'exconseller de l'Interior de Catalunya Joaquim Forn en els dies previs a l'1-O, ha dit que van tenir "un punt d'irresponsabilitat", i que "al final és un polític que feia política".





Trapero contestava d'aquesta manera una de les primeres preguntes realitzades pel fiscal Javier Zaragoza, que es va interessar concretament per unes manifestacions públiques en les quals el exconseller assegurava que els Mossos permetrien votar amb "tranquil·litat" el dia del referèndum.





"Aquestes declaracions casaven malament amb les ordenis concretes que teníem", ha contestat Trapero, que ha explicat que aquesta va ser la raó per la qual el cos de Mossos va emetre un comunicat públic, que era alguna cosa que no havien fet mai abans.





"Al final és un polític que feia política, i jo considero que hi havia un punt d'irresponsabilitat, però el cos té la força que té", ha manifestat.





Preguntat per la marxa al juliol de 2017 de l'anterior conseller, que era Jordi Jané, el major dels Mossos ha assenyalat que pensa que estava relacionada "per la deriva política" i que li constava que Jané estava "incòmode" perquè tots dos ho havien parlat en diverses ocasions. "Estàvem incòmodes, penso que no volia sofrir cap mena de risc".





Quant al llavors director de Mossos Albert Batllé, qui també va abandonar el càrrec en aquestes dates, Trapero ha indicat que el va trucar abans de presentar la seva dimissió i que la raó "era una mica igual" a la de Jané.





També a preguntes del fiscal Zaragona Trapero ha explicat que una vegada va arribar Forn a la Conselleria es van mantenir les reunions setmanals que se celebraven des de l'època de Jané per a parlar de la "agenda operativa setmanal", i que si bé Jané considerava aquestes reunions eren suficients "Forn tenia la voluntat d'obrir una mica més a un equip amb altres comandaments".