Mascarell no troba suports i s'integra en la llista de Forn

El delegat del Govern a Madrid Ferran Mascarell confluirà finalment amb la candidatura de JxCat liderada per l'exconseller empresonat Joaquim Forn, ha anunciat aquest dijous en una entrevista d'Europa Press.









El també exconseller, que s'havia postulat com a candidat a l'Alcaldia, confluirà com a independent amb la llista de Forn -amb la consellera Elsa Artadi com a número dos i també amb l'exconsellera Neus Munté- per contribuir a la unitat i no a la dispersió de candidatures, i deixarà el càrrec de delegat del Govern a finals d'aquest mes, ha explicat.





Ha avançat que explicaran la confluència la propera setmana i no ha revelat si estarà en el tercer lloc o en la cambra de la llista -es va anunciar que la tercera seria Munté, a la qual Mascarell ha recolzat que coneix i que van compartir Govern-, però ha defensat que no és rellevant, sinó que l'important és acordar les responsabilitats que tindria cada membre de la llista si governés.





"Anar de tres o de quatre és una qüestió de vanitat. No té cap importància en termes estratègics", ha dit Mascarell, que es va veure divendres passat amb Forn i que ha abordat l'assumpte també amb Artadi, i ha ressaltat que hi ha prou coincidències com perquè la sintonia es visualitzi amb un acord i una confluència d'idees per a un projecte sòlid.





El candidat de JxCat a Barcelona, Joaquim Forn, ha donat la benvinguda a la seva candidatura a Ferran Mascarell en un tuit aquest dijous. "Junts som més forts! Sumar talent és guanyar!" ha apuntat l'exconseller empresonat, que ha ressaltat unitat i projecte per posar Barcelona al centre de tot.