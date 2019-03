La Fiscalia ha rebaixat cinc anys la petició de pena de presó que sol·licita per a l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell, acusat de liderar una organització criminal que va acabar blanquejant més de 19,9 milions d'euros del que va ser president de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF) entre 1989 i 2012, Ricardo Terra Teixeira. Inicialment va sol·licitar 11 anys de presó, que ara es queden en sis anys i multa de 59.900.000 d'euros pels delictes de blanqueig de capitals i grup crimina l.





Així ho ha anunciat el fiscal de l'Audiència Nacional José Javier Polo aquest dijous a la fase de conclusions del judici, que va arrencar el passat 25 de febrer. El representant del Ministeri Públic ha avançat que modifica part de les conclusions provisionals, però manté l'acusació per a les sis persones que s'asseuen a la banqueta. A més de l'expresident de l'equip 'blaugrana' estan acusats la seva dona, Marta Pineda; el seu soci Joan Besolí, el cunyat d'aquest, Antonio Ramos; el seu amic personal José Colomer, i el seu presumpte testaferro, Sahe Ohanessian.





Els canvis que ha fet la Fiscalia, que beneficien a tots els encausats, se sustenten en supressió del caràcter presumptament continuat del delicte de blanqueig i que l'estructura que van formar s'ha de qualificar com a grup criminal i no organització criminal, com s'atribuïa al principi i que agreujaria la condemna.





Així, el fiscal demanava per a Rosell sis anys de presó pel presumpte blanqueig de capitals i altres cinc pel d'organització criminal, que ara baixa a quatre i dos anys, respectivament a cada delicte. No obstant això, la multa que considera que ha de pagar si es veu incrementada gairebé un milió d'euros --de 59 milions passa a ser a gairebé 60 milions d'euros-- a recalcular l'import que presumptament hauria blanquejat.





Pel que fa a Joan Besolí, interessa la imposició d'una condemna de cinc anys de presó pels mateixos delictes, més 40 milions d'euros de multa. El soci de Rosell també veu una disminució de cinc anys en la petició de pena, a més d'una rebaixa d'uns 15 milions d'euros en la sanció econòmica.





Per a la dona, el cunyat i el presumpte testaferro, el fiscal demana un any i 11 mesos de presó per a cada un d'ells pel delicte de blanqueig i grup criminal; mentre que per a Colomer se sol·licita un any i mig de presó.





VULNERACIÓ DEL PRINCIPI ACUSATORI





Per la seva banda, les defenses han elevat a definitives les seves conclusions i han demanat l'absolució dels seus clients. Després de prendre uns minuts per analitzar l'escrit definitiu de conclusions de la Fiscalia, els advocats han denunciat davant del tribunal que presideix la magistrada Concepció Espejel, que la modificació del fiscal, tot i que suposa una petició més benèvola per als seus defensats, causa indefensió i vulnera el principi acusatori, ja que es "introdueixen fets que no estan en l'escrit inicial".





El Ministeri Públic afirma en l'escrit d'acusació definitiu que els sis acusats, liderats per Rosell i Besolí "d'acord amb les capacitats de cadascú aportava", estaven guiat pel "comú propòsit d'obtenir importants beneficis econòmics com a contraprestació a la seva il·lícita activitat" . Per a això, almenys des de l'any 2006, "van formar una agrupació delictiva d'interessos comuns, reforçada per vincles d'amistat i parentiu, dedicada al rentat de capitals a gran escala, sabent-ne la procedència il·lícita", afegeix.





L'expresident del Barça i, especialment, el seu soci --que tots dos van quedar en llibertat provisional el passat 27 de febrer, després de gairebé dos anys empresonats-- es van servir dels seus coneixements sobre operativa bancària per a la creació i ús de societats, "moltes de elles, purament instrumentals, sense infraestructura i radicades en paradisos fiscals ", per permetre als altres" la realització de determinades operacions la finalitat del qual era la incorporació al tràfic legal dels beneficis obtinguts en activitats penalment rellevants o il·lícites, amb independència del país de comissió", explica el fiscal.





D'aquesta manera, el fiscal subratlla que Texeira --investigat que no es jutja en aquest procediment-- es va beneficiar de Rosell amb l'ocasió de la signatura de contractes esportius relacionats amb la compravenda dels drets audiovisuals de la Selecció Nacional de Futbol del Brasil realitzada per l'esmentada CBF a favor de la societat International Sports Events.