La grip ha remès i ha finalitzat l'epidèmia a Catalunya, on la setmana passada es van registrar 88,78 casos per 100.000 habitants --per sota del llindar epidèmic de 110,7--, i ha baixat la incidència en totes les edats menys en el grup de zero a quatre anys, encara per sobre de la mitjana d'altres anys.





Segons el Pla d'informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (Pidirac), entre el 4 i el 10 de març ha hagut 11 ingressos de casos greus a la xarxa d'hospitals sentinella, amb els quals se sumen 1.027 des de l'inici de la temporada de grip a l'octubre.





El 21% dels casos greus han requerit ingrés a la unitat de cures intensives (UCI), mentre que el 71,7% del total no estaven vacunats, i el 56% té entre 65 i 100 anys.





Segons el model predictiu elaborat amb dades d'aquesta setmana, la 10, l'activitat grupal estarà en nivell basal durant les dues pròximes setmanes a la major part de les regions, segons el Pidirac, que coordina l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) .





Als hospitals, els professionals sanitaris han atès un total de 71.835 urgències, de les quals el 10,37% ha requerit ingrés, i respecte a la setmana anterior han baixat un 0,49% les visites urgents i un 0,53% dels ingressos --que han caigut un 0,52% i un 1,22% respectivament enfront de la mateixa setmana de 2018--.





El 79,42% dels atesos a urgències hospitalàries són adults i la resta és població pediàtrica, que ha disminuït un 0,53% la seva proporció en relació a la setmana anterior.





En aquesta setmana, els hospitals han atès 27.041 visites de major gravetat --nivell de prioritat I, II i III--, que representen el 37,64% de les urgències, un 0,10% més que la setmana anterior.





En l'atenció primària, els professionals han atès un total de 881.918 visites, un 0,83% menys que la setmana anterior i un 7,11% més que en el mateix període de 2018, i entre aquestes visites hi ha 31.595 que han estat atencions domiciliàries.





Per grups d'edat, el 10,96% de les visites són nens de fins a 15 anys; el 50,18%, a persones de 15 i 65 anys, i el 38,86% restant són majors de 65 anys.





Els centres d'urgències d'atenció primària (CUAP) han atès un total de 22.203 visites, un 0,64% menys que en la setmana anterior.