A prop de Barcelona hi ha tot un món de possibilitats per gaudir de l'oci, de la cultura i de la natura

Per a molts barcelonins i catalans, l’espectacular patrimoni cultural, industrial i artístic de prop de Barcelona, és conegut només en part. També els festivals, les festes i tradicions, monuments com esglésies i castells o rutes i excursions formen part d’un gran catàleg de punts claus per a tot el territori per gaudir de la natura i la cultura. La Diputació de Barcelona recull a la seva web de turisme “Barcelona és molt més” totes les informacions, propostes, agendes d’activitats, guies, etc. per a tot tipus de visitant i d’interès.





1. Bagà i el massís del Pedraforca. Una aldea del segle XIII perfectament conservada i un massís que és símbol dels Pirineus en un entorn natural ideal per practicar els esports de muntanya.





2. Rupit, Tavertet i la Vall de Sau. Pobles medievals de carrers empedrats i una plana amb extraordinàries perspectives, boscos frondosos i aigües abundants.





Rupit / Josep Cano - Diputació de Barcelona





3. Cardona i la Muntanya de Sal. Un centre urbà presidit per un castell medieval i un jaciment salí explotat des de l’època romana.





4. Vic. A Osona i entre el Mediterrani i els Pirineus, Vic posseeix un ric patrimoni i un mercat d’origen medieval.





5. Sant Benet i Manresa. Un monestir mil·lenari a Sant Fruitós de Bages, eix d’un projecte que inclou art, natura i gastronomia, a prop de la medieval Osona.





Monestir de Sant Benet de Bages / Marc Vila





6. Montserrat. Santuari, monestir i muntanya. Un dels eixos culturals de Catalunya.





7. Monestir de Sant Cugat. És un dels majors exponents de l’art medieval a Catalunya.





8. Terrassa i el Modernisme. Modernisme, esglésies romàniques, turisme industrial i gran vida cultural.





9. Sitges. A mitjan hora de Barcelona, 300 dies de sol a l’any, 17 platges, art, cultura i gastronomia.





10. Castellers. Increïbles torres humanes que arriben als déu pisos d’alçada declarats Patrimoni de la Unesco.





Festa Major de Vilanova i la Geltrú_Josep Cano_Diputació de Barcelona





11. Cripta Gaudí de la Colònia Güell. Obra emblemàtica d’Antoni Gaudí, Patrimoni de la Humanitat, construïda en una singular colònia industrial del segle XIX a Santa Coloma de Cervelló.





Cripta Güell / Gonzalo Sanguinetti - Diputació de Barcelona





12. Enoturisme. Cinc denominacions d’origen (DO): Penedès, Alella, Pla de Bages, Catalunya i Cava ofereixen experiències úniques a prop de la ciutat de Barcelona.