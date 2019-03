El Govern central té previst aprovar durant la reunió del Consell de Ministres d'aquest divendres la impugnació davant del Tribunal Constitucional (TC) de la resolució del Parlament de creació de la comissió d'investigació sobre la monarquia, segons han informat fonts de Moncloa.





La creació de l'esmentada Comissió es va aprovar el passat dia 7 de març, impulsada per JxCat, ERC, els comuns i la CUP i va comptar amb el rebuig de Ciutadans, PSC-Units i el PP.





Per impedir que aquesta comissió iniciï els seus treballs, el Govern espanyol ja ha posat en marxa el tràmit demanant al Consell d'Estat el preceptiu informe i aquest divendres porta davant el Consell de Ministres la presentació del recurs davant del Tribunal Constitucional. La previsió és que l'Executiu demani al TC que aquesta Comissió no s'arribi a constituir.





La C omissió d'investigació sobre la Monarquia creada al Parlament pretén investigar les "activitats irregulars o delictives de persones vinculades a la família reial espanyola, incloses les destinades a forçar el trasllat del domicili social de bancs, grans empreses i multinacionals fora de Catalunya després l'1-O".





Així consta en el text que van presentar els impulsors i que fa a les empreses que van decidir anar-se'n fora d'aquesta comunitat autònoma després del referèndum.





A més, volen que la comissió investigui les "presumptes comptes irregulars del rei emèrit, Joan Carles I, a Suïssa i altres paradisos fiscals", i les activitats irregulars o delictives que es puguin derivar de les declaracions que va fer Corinna zu Sayn-Wittgenstein.





Amb la seva creació, el Parlament suma una nova comissió d'investigació en aquest mandat: ja té tres en marxa --sobre els atemptats d'agost de 2017, sobre el projecte Castor i sobre el 155--, i altres pendents de validació --sobre les càrregues policials de l'1-O--.





L'Executiu de Pedro Sánchez ja va recórrer a finals d'octubre passat davant el TC la resolució aprovada al Parlament català el 11 d'aquell mateix mes, contra el Rei i la Monarquia, en veure en aquest text "un nou intent" d'iniciar un altre procés unilateral "que desemboqui en la proclamació d'una hipotètica república" catalana.





La impugnació es va presentar tot i el criteri contrari expressat pel Consell d'Estat, que en l'informe encarregat pel Govern central va exposar que la moció del Parlament no constituïa "objecte idoni per a la seva impugnació". El Govern central no va compartir llavors aquesta argumentació i va acudir al Constitucional.