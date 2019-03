El 5% dels adolescents espanyols té depressió i fins al 20% pateix ansietat

El 5 per cent dels adolescents espanyols pateix depressió i entre un 10 i un 20 per cent presenta problemes d'ansietat, segons s'ha posat de manifest en el VI Curs de Salut integral en l'Adolescència, organitzat per la Societat Espanyola de Medicina de la Adolescència (SEMA) a l'Hospital Universitari de la Pau de Madrid.









La detecció precoç d'aquest tipus de trastorns, cada vegada més freqüents entre els adolescents, implica, segons els experts, que es dediqui temps i s'observi amb deteniment a aquest grup de població i no associar els seus canvis de comportament a l'edat.





"Hem d'observar amb deteniment l'adolescent i no atribuir els seus canvis de comportament i rutines a que són coses pròpies de l'edat", ha assegurat el membre de la SEMA, Félix Notario.





Així mateix, l'expert ha destacat la necessitat que professors, pares i amics han d'estar atents als primers signes d'alarma (canvis físics, irritabilitat, falta de gana, aïllament) que puguin experimentar els joves. A més, ha subratllat la tasca del pediatre a l'hora de desenvolupar unes habilitats específiques a l'hora d'abordar les consultes mèdiques en aquesta etapa.





SIGNES D'ALARMA





Quan els adolescents amb depressió van a la consulta moltes vegades no presenten símptomes associats a tristesa. "Manifestacions psicosomàtiques, disminució del rendiment escolar, irritabilitat, pèrdua de l'energia habitual, major rebel·lia o pràctica de conductes de risc, són alguns dels signes d'alarma que han de portar al pediatre a sospitar que hi pot haver un problema més profund darrere", ha comentat el doctor Notario.





Altres signes d'alarma poden ser canvis bruscos en l'estat d'ànim, hipersensibilitat, negativisme, desig de fugir, sentiments d'inutilitat, poc respecte a l'autoritat, baralles excessives, alteracions del son, poca atenció a l'aspecte físic, retraïment social, disminució de la capacitat per concentrar-se i pensaments de mort.





Ara bé, encara que molts d'aquests són característics de l'etapa adolescent, l'expert ha avisat de la necessitat d'insistir que no es poden banalitzar aquest tipus de manifestacions. "Hem de tenir en compte, en primer lloc, factors hereditaris que, d'existir, poden tenir un pes important en el desenvolupament d'aquesta patologia i, en segon lloc, hem de valorar de manera global la situació personal de l'adolescent: consum de substàncies, pèrdues personals significatives, ús excessiu de les xarxes socials i de les tecnologies, etcètera que poden estar ocasionant un aïllament excessiu", ha destacat el doctor Notari.





RITME DE VIDA





Així mateix, l'expert ha assenyalat que tant l'ansietat com altres trastorns psicològics moltes vegades no es diagnostiquen en els adolescents a causa que el propi adolescent o, fins i tot la família, els oculten.





Entre els motius que produeixen aquests quadres d'ansietat, es troba el temperament de l'adolescent, els successos vitals estressants, els ambients socials desfavorables o nocius i el propi estil de vida dels pares.





Alhora, prossegueix, els episodis d'ingesta voraç i desmesurada, per exemple, moltes vegades són la resposta a una situació que no poden controlar i que els serveix per alleujar momentàniament un estat afectiu desagradable. "Aquest tipus d'episodis ansiosos són també fruit del ritme frenètic de vida impost", ha matisat l'expert.