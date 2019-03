El ministre per al Brexit, Steve Barclay, ha afirmat aquest divendres que el Regne Unit no ha de tenir por de deixar la Unió Europea sense acord si finalment no hi ha llum verda a cap pla. Barclay va votar en contra de l'esmena que va aprovar aquest dijous el Parlament britànic per demanar un ajornament a la Unió Europea.





"Si podem arribar a un acord de la manera en què crec que és possible, llavors necessitarem petita extensió tècnica. Però si no, no hauríem de tenir por de marxar sense un acord", ha afirmat Barclay a la BBC.





La data límit per a la sortida del Regne Unit és el 29 de març, tot i que és possible una ampliació sempre que ho demani Londres i els Vint ho aprovin per unanimitat. Els caps d'Estat i de Govern es reuneixen el 21 i 22 de març a Brussel·les per tractar el tema.





Una de les opcions és aprovar una petita extensió per donar temps que Theresa May convenci al Parlament britànic d'aprovar el seu pla. Si la pròrroga és de diversos mesos, Regne Unit haurà de participar en les eleccions europees perquè seguirà sent membre de ple dret fins que abandoni la UE. La tercera via és una sortida sense acord.