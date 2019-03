Llamazares critica que IU doni suport a la manifestació independentista a Madrid

L'excoordinador general d'Izquierda Unida i que ara lidera Actúa, Gaspar Llamazares, ha criticat que la seva antiga formació doni suport a la manifestació convocada aquest dissabte a Madrid per col·lectius independentistes catalans.





Llamazares es fa així ressò d'un missatge d'IU de Madrid cridant a participar a la manifestació amb l'argument que "sense dret a decidir no hi ha Democràcia". En el tuit es demana també l'alliberament dels independentistes processats pel referèndum l'1 d'octubre de 2017.





"Una esquerra irreconeixible convoca manifestació a Madrid al crit de 'sense dret a decidir no hi ha democràcia", es lamenta el polític a la xarxa social Twitter. "A Espanya hi ha democràcia i la Constitució reconeix el dret a l'autogovern. El que no reconeix és el dret a dividir ni entre catalans ni entre espanyols", conclou el polític.