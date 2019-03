El PNB no va a la manifestació a Madrid per desvincular-se del independentisme

El PNB no participarà en la manifestació convocada per aquest dissabte a Madrid contra el judici del procés independentista, que se celebra al Tribunal Suprem, encara que comparteix que el procés judicial és "injust" i el lema de la manifestació "l'autodeterminació no és delicte ", segons han informat fonts jeltzales.





Organitzacions independentistes de Catalunya han convocat la marxa en protesta pel judici, que, sota els lemes de 'Autodeterminació no és delicte' i 'Democràcia és decidir', partirà a les 18 hores d'Atocha, per seguir pel passeig del Prado fins a arribar a Cibeles.





A la mobilització no assistiran representants del PNB, que es troben en plena precampanya electoral, tot i que, tal com han afirmat des d'un principi, comparteixen "la injustícia" que els líders sobiranistes s'hagin hagut de seure a la banqueta dels acusats.





La formació jeltzale, a la qual no s'ha sol·licitat la seva presència a la marxa, també fa seva la reivindicació que centrarà la manifestació, a favor del dret a decidir i en protesta per que l'autodeterminació pugui ser considerar-se "delicte".





EH BILDU I LAB





Per part d'EH Bildu, serà present a la marxa el senador Jon Iñarritu. També acudiran representants de la plataforma basca a favor del dret a decidir, Gure esku Dago.





LAB enviarà a la marxa una representació integrada pel secretari general adjunt de la central, Igor Arroyo, i el secretari de la federació de serveis públic del sindicat, Goka Berasategi.