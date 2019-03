Els independentistes es manifesten aquest dissabte a Madrid, on esperen reunir a 50.000 persones

L'independentisme català arriba a Madrid. Ja no només sent en forma dels seus dirigents, acusats al Suprem per l'1-O, sinó que ara també ho fa la seva massa social per omplir els carrers de la capital. Amb quin propòsit? Reunir 50.000 persones sota el lema "No hi ha democràcia sense dret a decidir" i així, desacreditar el judici del 'Procés' i, de passada, a la manifestació de Colom organitzada per PP, Ciutadans i Vox.





És la primera vegada que l'independentisme mobilitza tanta gent cap a la capital, encara que el precedent es va produir a Brussel·les al desembre de 2017 en una manifestació on van acudir més de 45.000 participants. La idea passa ara per prendre aquesta xifra de referència i superar-la en la capital d'Espanya, a la ciutat on s'està jutjant als seus líders polítics actualment.









Durant la marxa es portessin urnes i hi haurà una delegació d'alcaldes que portaran les seves barres, reproduint així la simbologia del sobiranisme i de la declaració unilateral d'independència d'octubre de 2017.





Aquesta pancarta serà portada exclusivament per les entitats socials, com Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) o Esquerra Castellana. Després d'ells, però mai a primera fila, podrà anar la comitiva de polítics i institucions que s'hagin sumat a la marxa.





La manifestació recorrerà el Passeig del Prado des de la plaça de l'Emperador Carles V (propera a l'estació Porta d'Atocha) i fins a la plaça de Cibeles, on s'ubica l'Ajuntament de Madrid.





En el trajecte asseguren que hi haurà un bloc d'entitats proconsultas que portaran urnes, i assenyalen "possiblement" hi haurà també urnes que van ser utilitzades en el referèndum del 1-0.

L'escenari on se celebrarà l'acte polític de final de protesta no s'ubicarà d'esquena a l'edifici del consistori, sinó que quedarà instal·lat al començament del Passeig de Recoletos (la continuació del Passeig del Prado).





Els convocants han assenyalat que en aquest acte, prendran la paraula tant el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, com la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, als quals se sumaren dos representants dels col·lectius de Madrid i un membre de l'Associació catalana pels Drets Civils (ACDC) que aglutina els familiars dels presos del 'Procés' independentistes català.





Fonts dels col·lectius convocants madrilenys han confirmat que les dues persones que prendran la paraula per la seva part seran Elena Martínez, d'Esquerra Castellana, i Jaime Pastor, d'Anticapitalistes. A aquests intervinents caldrà sumar almenys dos discursos més de col·lectius i sindicats, a més d'una actuació i alguna peça audiovisual.





PARTITS I 150 ALCALDES





Nombrosos dirigents catalans han confirmat la seva assistència, entre ells -a més de Torra- el president del Parlament, Roger Torrent; la portaveu del Govern i consellera de Presidència, Elsa Artadi; la consellera de Cultura i número dos de JxCat a les generals, Laura Borràs; el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani; la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà; la consellera de Salut, Alba Vergés; el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró; el secretari general de la Crida Nacional per la República, Toni Morral; i la portaveu adjunta de JxCat al Parlament, Gemma Geis.





A aquests noms, el PDeCAT suma el del seu president David Bonvehí, el de la vicepresidenta Míriam Nogueras, el del portaveu al Senat, Josep Lluís Cleries, l'alcaldessa de Girona Marta Madrenas (PdeCAT), i el d'altres diputats i senadors com Joan Bagué i Sergi Miquel, que també assistiran a la manifestació contra el judici per l'1 d'octubre a Madrid.





Per part d'ERC assistiran el diputat Gabriel Rufián, la candidata d'ERC a les europees i parella de l'exconseller Raül Romeva, Diana Riba; la portaveu d'ERC Marta Vilalta i el candidat d'ERC a les municipals de Barcelona, Ernest Maragall.





El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, dels comuns i que va en la llista d'En Comunitat Podem a Congrés, també assistirà. Des de Catalunya en Comú justifiquen la seva presència explicant que han estat en totes les manifestacions "antirepressives" i contra la judicialització del Procés.





Des de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) han confirmat en nota de premsa que a la protesta assistiran més de 150 alcaldes, que una hora abans del començament es realitzaran una foto de grup "amb els seus corresponents vares". Hi participen, diuen, per mostrar el seu suport al dret a decidir.





Aquesta fotografia amb les vares serà semblant a la que es va produir al Parlament quan un gran nombre d'alcaldes independentistes van assistir, vara en mà, a la Declaració Unilateral d'Independència, el 27 d'octubre de 2017.





Des de l'organització han indicat que a més de l'ANC, Òmnium, JxCat, ERC i la CUP, s'adhereixen a la protesta tant membres d'EH Bildu com del Bloc Nacionalista Gallec (BNG).

Del País Basc també participaran Gure esku Dago i d'Altsasu Gurasoak; des de Galícia la Confederació Intersindical Galega, Via Galega i la Plataforma Galícia amb Catalunya; d'Andalusia, el Sindicat Andalús de Treballadors (SAT); i des d'Aragó, Puyalón (nacionalistes aragonesos).





Entre els convocants de la manifestació també es troba Anticapitalistes Madrid, i s'ha confirmat la presència a la mateixa de Rommy Arce.





ALTRES ADHESIONS





També se sumen a la convocatòria forces sindicals com IAC Catalunya, Intersindical-CSC Catalunya, Intersindical Valenciana, STEI Intersindical Illes Balears, LAB Euskadi, ESK Euskadi, Steilas Euskadi, CUT Galícia, CUT Aragó, SAT Andalusia, FSOC Canàries, Intersindical Canària i CSI Astúries.





Per la seva banda, IU Madrid va llançar aquest dijous des del seu compte de Twitter el cartell de la manifestació i el va acompanyar amb un missatge en el qual es llegia: "Sense dret a decidir no hi ha Democràcia. Dissabte 18h manifestació per la dignitat, la democràcia i la deriva depressiva i autoritària ".





L'acompanyen amb l'etiqueta 'Llibertat Per Als Presos Polítics'. Fonts de la formació han puntualitzat que si bé donen suport a la manifestació, no s'adhereixen al manifest i no anirà ningú en representació d'IU Madrid a la mateixa.





LES CLAUS





La marxa, organitzada per l'ANC i Òmnium Cultural, començarà a les 18 hores a Atocha i pujarà per tot el passeig del Prado fins a arribar a la Cibeles. A la mateixa acudiran el president de la Generalitat, Quim Torra, al costat d'altres membres del seu Govern com la consellera de Cultura, Laura Borràs, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, i el conseller de Treball, Chakir el Homrani, entre d'altres . De forma paral·lela, el president del Parlament, Roger Torrent, l'expresident català, Artur Mas, i Gabriel Rufián també acudiran a la protesta.





Igualment, se sumessin a la manifestació altres organitzacions com el Sindicat Andalús de Treballadors o Coordinadora 25S, a més de Bildu, BNG, Anova, Esquerra Unida i Podem, encara que la formació d'Esglésies no ha donat suport de manera oficial encara aquesta protesta.





La unió entre l'esquerra espanyola menys centrista i els independentistes es porta reflectint des de l'inici del judici de l'1-O. Ja el passat 12 de febrer, quan va començar el judici, Quim Torra va aparèixer a Madrid davant els mitjans amb la bandera republicana espanyola envoltat d'al voltant de 100 persones, sent increpat per altres subjectes al crit de "Puigdemont a la presó".





Òmnium Cultural ha confirmat la flota de més de 500 autobusos per garantir una assistència massiva, mentre que la resta d'organitzacions que donen suport a la manifestació també ha organitzat transport en els seus respectius territoris. Durant la protesta, uns 350 antiavalots i 150 agents de la Unitat de Prevenció i Reacció (UPR) i del Grup Operatiu de Respostes (GOR) hi seran per garantir la seguretat d'aquesta manifestació.





la contramanifestació





La Delegació del Govern ha confirmat que dos particulars han organitzat una contramanifestació a la Plaça Callao per a les 11.30 hores fins a les 14 hores esperant reunir unes 1.000 persones sota lemes com "matar Espanya té un preu" o "prou d'insults separatistes". Aquesta protesta s'ha compartit en perfils identificats com a membres de la Falange, tot i que aquesta organització assegura que no se sumarà a aquesta.