Nadal i Federer es creuen avui a Indian Wells

Gairebé un any i mig després, el partit entre els dos tennistes masculins amb més Grand Slams de la història es torna a repetir. Nadal i Federer s'enfronten aquesta nit a les 21 hores al Masters 1000 d'Indian Wells.





Per la seva banda, Federer va vèncer en els quarts al jove que havia estat la revelació del torneig, el polonès d'Hubert Hurkacz per dos sets a 6-4. Nadal, per la seva, va superar al rus Karen Khachanov però amb dificultat per molèsties al genoll en dos sets ajustats 7 a 6, i signa el seu imbatibilitat davant el jugador rus a les sis ocasions que s'han enfrontat.









Tot i que de les 39 ocasions que s'han enfrontat els dos ex números u, Nadal ha guanyat 23 sobre les 15 victòries de Federer, el manacorí arriba tocat a la trobada, de nou, al genoll dret.









Nadal intentarà no cedir ni un set davant el suís, com ha fet amb la resta de rivals fins ara en aquesta edició d'Indian Wells. Però davant té al qual per a molts és el millor jugador de tennis de la història, que tampoc ha cedit ni un set en aquest torneig aquest any.





El clàssic del tennis es repeteix dos anys després de fer-ho en aquest mateix torneig el 2017, i 17 mesos després de l'últim duel Nadal-Federer al Masters 1000 de Xangai. En aquesta ocasió, l'únic contra per a Nadal, a més dels problemes al genoll, és que fa 2 anys, en aquesta mateixa pista però en quarts de final, Federer es va imposar al mallorquí per 6-2 i 6-3.





L'altra semifinal enfronta l'austríac Dominik Thiem contra el canadenc Milos Raonic.