Pau Gasol no juega en la victoria de su equipo

L'ala-pivot hispà-montenegrí Nikola Mirotic ha participat aquesta matinada en la victòria de Milwaukee Bucks sobre Miami Heat (98-113), en un duel en el qual Pau Gasol no va tenir minuts, mentre que tant José Manuel Calderón com Willy Hernangómez es van quedar també sense jugar en els triomfs dels seus equips en l'NBA.









En l'AmericanAirlines Arena, els Bucks (52-17) es van afermar en el lideratge de la Conferència Est, que comanden per davant dels Toronto Raptors (49-20) de Serge Ibaka i Marc Gasol.





En aquesta ocasió, Mirotic va signar 8 punts -3 de 9 tirs de camp, inclosos 2 de 5 triples-, va oferir una assistència, va capturar 6 rebots, va recuperar una pilota i va posar dos taps en 29 minuts de joc. Mentrestant, Pau Gasol es va quedar sense jugar per segona trobada consecutiva per decisió del seu entrenador, Mike Budenholzer.





Per la seva banda, Calderón tampoc va gaudir, per decisió tècnica, de la victòria de Detroit Pistons davant Los Angeles Lakers (111-97), que els manté en la sisena posició d'Est, com tampoc ho va fer Willy Hernangómez en el duel en el qual Charlotte Hornets es va imposar a Washington Wizards (110-116).