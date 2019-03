Societat Civil Catalana es querellarà contra Torra per negar-se a retirar "símbols partidistes" de la Generalitat

El president de Societat Civil Catalana (SCC), Josep Ramon Bosch, ha avisat que la setmana vinent l'entitat presentarà una querella en Fiscalia contra el president de la Generalitat, Quim Torra, "per haver-se negat a retirar els símbols partidistes" de la Generalitat.





En un comunicat aquest dissabte, aquesta organització ha informat que Bosch ha exigit la retirada "immediata dels símbols partidistes de la Generalitat, com exigeix la Junta Electoral Central (JEC)".





"A partir d'ara no permetrem ni una més, s'ha acabat. Cal entendre que la legalitat s'ha de complir i qui no ho entengui se les veurà amb la justícia", ha defensat el president de SCC, que ha afegit que aquesta entitat no està per judicialitzar res i que creu en la llibertat d'expressió.









A més, SCC ha col·locat aquest dissabte un cartell amb el nom de Rosa Parks sobre d'un dels rètols que indiquen el nom del carrer Sabino Arana de Barcelona, en protesta per les declaracions "masclistes, misògines i racistes" d'aquest líder del nacionalisme basc, que segons Bosch ha de desaparèixer de Catalunya.





Ha apuntat que la persona més indicada per substituir el nom d'aquest carrer barcelonina és el de Rosa Parks, "una dona que es va convertir en una de les grans defensores dels drets civils als Estats Units", i ha anunciat que traslladaran aquesta petició a tots els partits polítics.





Sobre la manifestació independentista aquest dissabte a Madrid, Bosch ha destacat que a Madrid ningú pregunta la procedència a ningú: "No com a Catalunya que sí que es fa", ha lamentat Bosch, que ha demanat que es manifestin amb tranquil·litat i de manera pacífica .