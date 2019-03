El canal online de la Lliga es presentarà a finals d'aquest mes

Davant el recent fenomen de DAZN a Espanya per apostar per l'esport en streaming, Javier Tebas ha decidit posar-se les piles i aplanar el terreny per al que serà el proper canal en línia (OTT) de la Lliga, LaLigaSportsTV, i farà la seva presentació oficial el proper 25 de març, tot i que el canal no estarà disponible fins a l'agost.





Tebas ha revelat que l'OTT serà gratuïta per als usuaris registrats, tot i que oficialment no s'ha confirmat encara aquest fet, a l'espera del que es digui en la presentació de la cadena a finals de mes. La idea de Tebes i Mediapro, el posseïdor dels drets de les retransmissions de futbol espanyol, és generar una OTT potent, seguint el model de les lligues nord-americanes, la NBA o la NFL.









Amb aquest projecte, Tebas vol ser ambiciós i anar més enllà del futbol: "A més del nostre propi contingut, retransmetrem altres esports sempre que tinguin la qualitat suficient, que serà el factor clau més enllà del nivell d'audiència que cada disciplina pugui generar".





Tot i que l'aprovació del avant projecte de la qual seria la nova Ley del Deporte va amenaçar amb paralitzar el projecte, restringint que una competició pugui explotar els drets de disciplines alienes, Tebas, amb el suport de Jaume Roures, va plantar cara a Rubiales, president de la RFEF, amb el seu projecte. De fet, Tebes va dir fa un mes que "digui el que digui la llei, no és un projecte pensat només per al tema de les federacions: és molt més ampli".





Per Tebas, l'objectiu del nou canal serà també "donar visibilitat a aquells esports que audiovisualment és impossible que entrin en la línia de canals mainstream (convencionals), perquè no hi ha prou hores d'emissió", englobant 64 federacions esportives espanyoles. En 5 o 10 anys, Tebes espera que les federacions a les que actualment subsidia la lliga actualment siguin capaços de sostenir-se econòmicament per si mateixes.