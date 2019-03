Ciutadans veta pactar amb Sánchez però no amb el PSOE en autonomies i municipis

El veto que el Comitè Executiu de Ciutadans va posar a un pacte amb el líder del PSOE i actual president del Govern, Pedro Sánchez, després de les eleccions generals és "incondicional" però no extrapolable a les comunitats autònomes i als ajuntaments.





El portaveu de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, ha assegurat que descarten pactar amb el socialisme al Congrés "però no així a la resta d'autonomies i municipis, que es mirarà cas per cas".





Això obriria la porta al fet que l'exprimer ministre francès Manuel Valls i el candidat del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, sumessin forces per evitar un govern independentista o de l'actual alcaldessa Ada Colau, a la qual Carrizosa, però, ha acusat d ' "estar del costat de la insubmissió separatista".





"Des Cs tenim claríssim que no pactarem ni amb un PSOE que pacti amb el separatisme ni, com tothom pot comprendre, amb Podem i els separatistes", i afronten els comicis del 28 d'abril amb la voluntat de millorar resultats en Catalunya, on van aconseguir cinc escons.





"Espero que ho millorem sensiblement" amb la candidatura que encapçalarà la líder del partit al Parlament, Inés Acostades, a la qual no se sumarà Carrizosa, que no aspira a liderar la formació a Catalunya.





"Crec que sóc prou visible ja i la veritat és que no m'he plantejat això", ha afirmat, tot i que ha confirmat que continuarà com a diputat a la Cambra catalana i que la successió de Acostades es farà mitjançant primàries.





Carrizosa creu que les generals van a girar al voltant de Catalunya "perquè precisament un dels temes principals de la fi de la legislatura de Pedro Sánchez ha estat el suport que ell va buscar i va trobar en el separatisme".





PORTAR EL PROGRAMA ANDALÚS A MONCLOA

Sobre l'acord d'investidura del popular Juan Manuel Moreno com a president de la Junta d'Andalusia, ha defensat que "Cs no va pactar amb Vox, Cs va pactar amb el PP" i que les mesures acordades amb els populars no les va condicionar la formació de Santiago Abascal .





"El programa de Govern que es va a executar a Andalusia és un programa de centre i moderat que no ha merescut crítiques. Nosaltres, per al Govern d'Espanya, pretenem fer exactament el mateix: un programa reformista, de centre i moderat", ha reivindicat.





"Cada vegada que es repudien les idees d'ultradreta, jo estic d'acord en aquest repudi de les idees, i per tant també repudi que es pugui pactar amb el separatisme ultranacionalista de Torra", ha comparat.