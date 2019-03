Espanya es proclama de nou subcampiona del Sis Nacions B 7 anys després

Els lleons repeteixen 7 anys després després de guanyar Alemanya avui. Des 2012, la selecció espanyola de rugbi no quedava en la segona plaça del Rugbi European International Championship (popularment conegut com el Sis Nacions B). Llavors, el torneig es denominava European Nations Cup.









Tot i que la selecció haurà d'esperar a 2023 per disputar un mundial després de la seva eliminació tècnica del Mundial de Rugbi d'aquest any pels lamentables incidents amb l'àrbitre de l'últim partit de classificació, és sensat dir que Espanya està en el seu millor moment en aquest esport.





Abans d'aquest doblet de subcampionats a Europa, els lleons només havien pogut aconseguir quedar-se 6 anys consecutius en la tercera plaça del Sis Nacions B. Però ja l'any passat es va forjar el rendiment d'aquest equip que, en aquesta mateixa competició, però durant la temporada passada 15.800 espectadors que van omplir l'estadi Central davant Romania, establint el rècord d'assistència en la història de la selecció vermella de rugbi.





I aquesta temporada, al partit amb Bèlgica van acudir 8.100 espectadors, 6.900 contra Romania i 5.800 davant Rússia, sent les tres millors xifres de ple d'estadi al Sis Nacions B d'aquesta temporada, exceptuant a la trobada entre Geòrgia (l'actual campiona) i Alemanya (l'actual cuer), amb 6.000 aficionats.





En començar el torneig, Santi Sants va afirmar que la intenció era guanyar "tres victòries com a mínim i quatre si podem" i que "si guanyem a Rússia, estic segur que guanyarem a Romania". I així va ser. Els Lleons han guanyat els roures russos 16-14 i 21-18.





Espanya ha renovat la seva plantilla i el seu esperit després de la seva dolorosa i vergonyosa derrota a Brussel·les, amb 50 homes que converteixen els lleons a candidats per aconseguir finalment l'anhelada plaça per al Mundial, l'objectiu que es va intentar aconseguir sense èxit i amb pena per el Mundial de Japó que comença al setembre.





Ara, els lleons continuen progressant amb la lliçó apresa després de l'error i poden treballar ja amb marge per 2023.