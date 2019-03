L'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) ha criticat que la Comissió de Salut Pública, dependent del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), no hagi decidit incloure la vacuna contra el meningococ B en els seus calendaris vacunals oficials. "No estem d'acord i estimem que les raons adduïdes no estan fonamentades", assenyalen.





En la temporada 2017-2018, el 40 per cent dels casos a Espanya de malaltia meningocòccica han estat provocats pel meningococ B, i gairebé el 40 per cent en nens menors de 5 anys, edat en què es produeix el percentatge més elevat de casos i més greus.





S'estima que dos de cada tres famílies estan adquirint la vacuna del meningococ B per als seus fills des dels primers mesos d'edat. Castella i Lleó i Canàries han anunciat que començaran la vacunació enfront de meningococ B en tots els lactants en propers mesos, i Andalusia ha avançat que valorarà aquesta opció per a 2020.





Actualment, el calendari vacunal per a tota la vida, aprovat al novembre, recomana la vacunació contra el meningococ C (MenC) als 4 mesos, 12 mesos i 12 anys. La setmana passada, la Comissió de Salut Pública va decidir canviar la dosi dels 12 anys per la vacunació enfront dels meningococs A, C, W i Y (MenACWY) i vacunar a tots els adolescents de 13 a 18 anys en un període de 2 -3 anys. Aquest canvi ha d'estar implantat abans de la fi de 2020.





No obstant això, l'AEP, basant-se en "experiències prèvies", creu que aquest és un interval de temps "massa prolongat". "Unit al possible retard per iniciar el canvi de vacuna en algunes comunitats autònomes, donarà lloc a que l'objectiu final d'immunització en aquest grup d'edat tarda a aconseguir fins a 4-5 anys", lamenten, tot i que mostren la seva aprovació a la decisió de vacunar amb MenACWY als 12 anys amb un rescat als 13-18. Plantegen fins i tot que, si "cal", es plantegi la vacunació a l'escola.





En contraposició, discrepen amb la decisió del Ministeri de Sanitat de no vacunar contra tots aquests serogrups als 12 mesos. "S'està apreciant un augment progressiu de casos en lactants i nens petits, tal com ha passat en altres països, i cal actuar, no només en adolescents, sinó també en aquestes edats, ja que totes les formes de malaltia són més freqüents en nens menors d'1 any, seguit dels d'1 a 4 anys. Fins i tot vam valorar recomanar la vacunació als sis mesos d'edat", expliquen.





Alhora, els pediatres demanen que es "agiliti al màxim" la "tradicional lentitud" dels processos d'adquisició de vacunes, donat el "augment progressiu" de casos per meningococs W i I que s'està produint a Espanya i la resta de Europa. Algunes comunitats autònomes, com Castella i Lleó i Melilla, ja estan vacunant amb MenACWY als 12 anys, i Canàries i Andalusia ja ho han anunciat recentment i abans de la decisió de Salut Pública.





MENINGOCOC B





L'organisme no va decidir, en contrast, incloure la vacunació antimeningocòccica B per la "situació epidemiològica actual, la curta durada de la protecció de la vacuna i la manca de dades d'efectivitat". En el seu comunicat, l'AEP mostra la seva desarcuerdo amb aquesta decisió i considera que els arguments esgrimits "no estan fonamentats".





Així, els pediatres recomanen la vacunació sistemàtica amb 4CMenB ('Bexsero') de tots els lactants des dels 2-3 mesos d'edat, seguint un esquema 3+1 o 2+1, segons l'edat de començament. Per a la resta de les edats pediàtriques, incloent l'adolescència, advoca, també per l'ús de qualsevol de les dues vacunes disponibles enfront del meningococ B segons l'edat, fent una recomanació de tipus individual.





"Al Regne Unit, es va començar la vacunació en calendari enfront del meningococ B als 2, 4 i 12 mesos al setembre de 2015, i les cobertures que s'estan obtenint són superiors al 90 per cent per a les dues primeres dosis i de gairebé el 90 per cent per a les 3 dosis, el que significa que almenys 9 de cada 10 d'aquests nens estan rebent la pauta completa. Després de 3 anys d'aquesta campanya de vacunació, s'han administrat més de 3 milions de dosis i la vacuna ha demostrat ser segura i efectiva: s'han evitat 277 casos, 30 morts i que fins a 54 nens quedessin amb seqüeles permanents importants", expliquen.





"Com pediatres, defensem que qualsevol lactant tingui accés a aquesta vacuna en aquest país, independentment de la renda familiar. En aquesta tessitura, resulten desafortunades les afirmacions infundades del Ministeri sobre l'evidència existent amb aquesta vacuna. La inclusió de totes les vacunes enfront de meningitis que disposem en aquest moment podria conduir a la prevenció de la majoria de les meningitis en la infància i l'adolescència. les vacunes del meningococ B i dels meningococs ACWY han de ser introduïdes en els calendaris oficials", conclouen.