Llancen pintura contra les seus de Cs i PP a Barcelona

Les seus de Cs i del PP a Barcelona han aparegut aquest dimarts amb pintades de color lila i el missatge 'Pels nostres cossos no passareu', signat com Arran, el grup juvenil anticapitalista vinculat a la CUP.









Fonts de Cs han explicat que, sobre les 00.50 hores un grup d'encaputxats ha atacat les instal·lacions del carrer Balmes i, a més d'abocar pintura, ha trencat els vidres d'accés a la seu, de manera que preveuen presentar una denúncia.





La líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, ha lamentat que "els feixistes tornen a atacar la seu de Cs a Barcelona trencant vidres, fent pintades i llançant pintura".





"Les vostres amenaces, insults i assenyalaments no ens callaran. Seguirem defensant la democràcia, la unió i la llibertat", ha publicat a Twitter.





També el portaveu de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, ha apuntat a l'independentisme com a autor i en un missatge de la mateixa xarxa social ha deplorat que aquestes accions les pateixen "els demòcrates a Catalunya".





"Aquesta és la veritable cara del separatisme; assenyala i assetja el que pensa diferent", ha afirmat el líder taronja.





En el cas del PP, han llançat pintura contra la persiana de la seu del carrer Urgell i han deixat el mateix missatge que a la seu de Cs, també signat com Arran.





La portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, ha difós l'acció a Twitter: "Per molt que la kale borroka ens atac, assenyali o amenaci, no ens callarem. Els enemics de la democràcia i la llibertat volen expulsar-nos de la nostra terra, però no ho aconseguiran ", ha afegit.