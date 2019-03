Casado demana il·legalitzar Arran per ser "pura kale borroka"

El líder del PP, Pablo Casado, ha sol·licitat aquest dimarts la il·legalització d'Arran, l'organització juvenil de l'Esquerra Independentista vinculada a la CUP, Arran, ja que, segons ha dit, els atacs que està duent a terme a Catalunya són actes de "kale borroka".





Precisament aquest dimarts Arran ha reivindicat el llançament de pintura contra les seus a Barcelona de Ciutadans (Cs) i Partit Popular, que han aparegut amb la pintada 'Pels nostres cossos no passareu', com a lema en defensa dels drets de les dones.





En declaracions als periodistes a València, on ha viatjat amb motiu de les Falles, Casado ha qualificat d'"absolutament inadmissible" l'atac a la seu del seu partit. "És pura kale borroka i ja hem dit que contra la kale borroka cal aplicar la llei", ha manifestat.





En aquest punt, ha recordat que hi ha una llei en vigor des del 2002 que estableix que aquelles organitzacions polítiques que encoratgen la violència han de ser il·legalitzades. "Si aquest atac és reivindicat com en altres ocasions per Arran, que és l'organització juvenil de les CUP, ha de ser il·legalitzat", ha emfatitzat, poc abans de conèixer que la reivindicació que ha fet Arran d'aquests atacs a la seu de PP i Cs.