Un agent de la Guàrdia Civil que va participar en la detenció de Josep Maria Jové, que va ser número dos d'Oriol Junqueras, el 20 de setembre de 2017 ha assenyalat directament a Jordi Sànchez, expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), com el causant de la decisió de que l'investigat no fos traslladat al seu despatx a la Conselleria d'Economia on aquest dia es practicava un registre. "El meu superior em va informar que Sánchez havia dit que no anava a permetre l'accés de cap vehicle i comitiva", ha afirmat.





Segons ha manifestat aquest agent a preguntes del fiscal Javier Zaragoza, després de concloure el registre al domicili de Jové es va posar en contacte amb el cap del seu grup perquè la intenció era traslladar el detingut a la conselleria, amb la finalitat que fos present en el registre del seu despatx.





El testimoni, caporal primer de la Guàrdia Civil i en funcions de policia judicial, ha indicat que va romandre tot el matí a casa de Jové, ja que el registre va acabar al migdia però la comitiva judicial no va poder sortir de seguida a causa de la quantitat de gent que s'havia concentrat a les portes del domicili, fins i tot gent amb tractors protestant per l'actuació judicial.





Mentre esperava que arribessin reforços per poder sortir --fet que no es va produir fins a les tres de la tarda--, va mantenir diferents contactes telefònics amb el tinent desplegat a la Conselleria d'Economia per avisar-lo que havien d'acudir per portar al detingut al registre. No obstant això, el superior el va advertir de la quantitat de gent que s'estava concentrant a les portes de l'edifici, de manera que veia impossible l'entrada.





Segons el testimoni, l'últim contacte va ser quan el tinent li va explicar que Jordi Sànchez li havia informat que no permetria l'arribada de la comitiva, de manera que finalment van renunciar a acudir, raó per la qual Jové no va poder estar present en el registre de la seva despatx.





El testimoni, ha relatat tots els detalls de la detenció de Jové, que es va produir quan l'exdirigent català viatjava del seu domicili cap a Barcelona aquell 20 de setembre de 2017. Entre d'altres, l'arribada al domicili --amb Jové ja detingut--, on l'exsecretari d'Economia i Hisenda va ser saludat per un individu que va resultar ser Isaac Peraire, vicesecretari general d'organització interna d'ERC.





CINC TELÈFONS CONFISCATS A JOVÉ





El guàrdia civil també ha apuntat que en el moment de la seva detenció se li van intervenir a Jové tres telèfons mòbils, si bé durant el registre en l'habitatge, on es trobaven l'esposa de Jové i el germà d'aquest, els agents van confiscar dues més. També es van dur dos ordinadors, tres "pendrive", dues agendes Moleskine i el document denominat Enfocats.





Aquest document, que constitueix una de les proves clau dels escrits d'acusació en aquesta causa i també en la que s'instrueix al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra Jové, estava anellat amb una espiral, "de manera que no es podia ficar ni treure res "del quadernet. En el seu interior es podien llegir, en una primera anàlisi, dades sobre el referèndum "i testaferros d'ERC", de manera que els agents van decidir incloure-ho en les actuacions.





Mentre es produïa el registre, que es va estendre fins al migdia, diverses persones es van anar aglutinant a les portes del domicili i cridaven consignes en català com "votarem", "independència" i "fora les forces d'ocupació", pel que va decidir demanar un dispositiu de guàrdies civils que els assegurava la sortida.





El grup va arribar passades les dues de la tarda i en aquest moment, amb Jové ja al cotxe, un grup de persones es van asseure a terra impedint moure al vehicle policial. En aquest moment es va trucar als Mossos per demanar ajuda encara, en ser escoltats pels individus que protestaven aquests van decidir desistir dient que no els anaven a donar "el gust" que fossin mossos qui els obliguessin a aixecar-se.





A més de la detenció de Jové, aquest terme va participar en altres importants registres, concretament la central d'Unipost a l'Hospitalet, la seu del Diplocat i l'habitatge d'Antoni Molons, exsecretari de Difusió Institucional de la Generalitat. Sobre aquest últim, ha demostrat que pot ser el "tal Toni" que hauria trucat al dissenyador gràfic Enric Vidal perquè redimensionarà cartells de publicitat del referèndum.





A través de la informació facilitada per Vidal en un dels registres, els investigadors van descobrir que el telèfon del "tal Toni" va ser contractat per Molons, de manera que es van presentar a casa i van trobar-hi les cartolines de les que s'extreuen les targetes SIM dels telèfons, ambdues de prepagament. Des d'un d'aquests mòbils, trobat a l'habitació de la filla de l'exsecretari de Difusió, aquest va contactar amb el dissenyador, a qui va lliurar al seu torn un altre aparell perquè li truqués quan ho necessités.





DISCUSSIÓ AMB LES DEFENSES





La declaració d'aquest testimoni ha estat caracteritzada per les nombroses interrupcions de les defenses, ja que creien que algunes respostes excedien el seu àmbit de coneixement perquè va participar en els equips de policia judicial però no va ser l'instructor dels atestats. El president del tribunal, Manuel Marchena, només ha admès aquelles protestes referides a situacions en les que el testimoni no va estar present directament, però les ha rebutjat pel que fa a informes que ell ha pogut llegir, ja que "pot opinar sobre els documents que van passar per la unitat operativa sense perjudici que hi hagi altres testimonis més qualificats d'ell "per ser els autors d'aquests informes.





A més, l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van Den Eynde, s'ha queixat que les defenses no coneixien quin tipus d'informació anaven a aportar els dos testimonis guàrdies civils que han declarat fins al moment. No obstant això, aquest plantejament ha estat menyspreat per Marchena, que ha indicat el lletrat que "donar per fet que els testimonis del judici han hagut de declarar en instrucció" portaria a un altre model de sistema processal, ja que s'estaria "pervertint la exposició de motius del model" establert pel jurista Manuel Alonso Martínez.





D'altra banda, el cap ha confirmat els registres a Unipost, on es van intervenir targetes censals per a la votació de l'1-O, i en Diplocat, on els agents van confiscar informes redactats pels suposats observadors amb les seves conclusions del dia del referèndum. Segons el guàrdia civil, un informe de la interventora de la Generalitat acredita que el 85% de l'import previst va ser abonat.





El testimoni també ha confirmat la intervenció en les empreses de disseny gràfic a les quals es van encarregar cartells de publicitat, en què no quedava cap dubte que tenien com a finalitat última "potenciar la participació en el referèndum". El mateix ha manifestat de les empreses audiovisuals Carat i Focus Media, afegint que el mateix anunci va ser emès només a TV3.





3,4 MILIONS DEL FONS DE CONTINGÈNCIA





Per a les campanyes publicitàries, l'agent ha assenyalat directament al llavors conseller de Presidència, Jordi Turull, i l'exvicepresident, Oriol Junqueras, per anar a un "fons de contingència" de 3,4 milions d'euros. Segons ha assegurat, el primer es va demanar al segon, llavors responsable d'Hisenda, i que els investigadors així ho van concloure vistos els correus electrònics que es van intercanviar.





I sobre la campanya de registre de catalans a l'exterior, el guàrdia civil ha explicat que els investigadors van considerar que va poder ser "susceptible d'haver emprat fons públics" per considerar que estava "relacionada amb el referèndum", de manera que van sol·licitar les factures, les quals no havien estat abonades per la Generalitat.