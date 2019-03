CC.OO. denuncia l'incompliment dels acords salarials al Centre Sanitari del Solsonès

Els treballadors del Centre Sanitari del Solsonès han difós un comunicat on critiquen les declaracions de la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, sobre la pretesa situació de dèficit del centre sanitari.





Segons comunica el sindicat CC.OO., aquestes declaracions d'Alarcón no es corresponen a la realitat i només volen "sembrar dubtes" per no assumir l'increment del sou pactat amb la plantilla el 2018.





Els treballadors del Centre Sanitari del Solsonès anuncien que denunciaran la situació si no es procedeix a la millora dels sous. De tota manera, el comitè d'empresa també critica que tant el Consell com CatSalut no afrontin el finançament adequat del centre per fer front a l'activitat que genera.