La primera ministra britànica, Theresa May, va sol·licitar per escrit al president del Consell Europeu, Donald Tusk, una pròrroga del Brexit abans que aquest dijous es reuneixin a Brussel·les els caps d'Estat i de Govern de la UE, segons ha anunciat aquest dijous el seu portaveu després d'una reunió del Govern.









Segons ha informat la BBC, May enviarà la carta aquest dimarts demanant a la UE una pròrroga fins al 30 de juny, però amb una clàusula que permetria retardar la sortida del Regne Unit de la UE fins a dos anys. Aquesta opció no ha agradat a tot el seu gabinet, segons la cadena britànica.







Theresa May s'ha reunit aquest dimarts amb membres del seu Govern durant 90 minuts per abordar totes les implicacions de la decisió que va prendre aquest dilluns el president del Parlament, que no va permetre portar per tercera vegada a la cambra la votació sobre l'acord de sortida de la primera ministra a menys que en el text hi hagi canvis substancials.





La intenció de May era aprovar el seu acord a última hora, per poder portar-aquell dijous a la Cimera de la UE a Brussel·les, en què els líders europeus van a analitzar la situació i les possibles vies de sortida de Londres.





El ministre britànic per al Brexit, Stephen Barclay, ha assegurat a Sky News que el que el president volia dir "dins del seu mandat" és que "hi ha d'haver alguna cosa diferent" per accedir a una nova votació de l'acord.







"Pots tenir la mateixa moció però amb circumstàncies diferents", ha interpretat. Per al negociador del Brexit, la promesa d'alguns diputats 'tories' de canviar el sentit del seu vot en una tercer intent "assenyala el fet que hi ha coses diferents".





El portaveu de Theresa May també ha anunciat que les converses amb el Partit Unionista Democràtic (DUP) d'Irlanda del Nord, la formació que sosté la majoria conservadora al Parlament però que està en contra de la solució proposada per a la frontera irlandesa, segueixen en marxa.