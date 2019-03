El comandant de la Guàrdia Civil que va ser responsable de l'operatiu davant l'1-O a 19 localitats rurals de Catalunya ha relatat aquest dimarts durant la seva compareixença en el judici pel 'Procés' independentista al Tribunal Suprem diferents agressions que van patir els agents al seu càrrec en el centres de votació durant aquella jornada, que anaven des de mossegades a llançament d'ampolles, cadires i fins i tot boles d'acer i un intent d'atropellament amb moto.





També ha al·ludit a l'ús de "productes lliscants" al pas dels agents que van acudir a un centre, el de Sant Esteve Sesrovires, el que sembla connectar amb la declaració en una sessió anterior del exdelegat del Govern, Enric Millo, que va parlar que alguns agents van caure en la "trampa del Fairy" consistent en la utilització d'aquest detergent perquè caiguessin a terra, on rebien cops de peu al cap. El testimoni també ha parlat de puntades al cap als agents sota el seu comandament, un total de dos en els centres que li van ser assignats els responsables van ser arrestats.





"Érem increpats, insultats i colpejats, i es denotava organització amb ànim d'obstaculitzar el compliment de l'acte judicial per part la Guàrdia Civil", ha resumit, per al·ludir també que en alguns dels pobles als quals van acudir, com Villalba Sasserra, constatar la presència de gent col·locada en llocs estratègics i que quan arribava el comboi feia servir el telèfon per advertir de l'arribada dels agents comandats per retirar les urnes.





En altres centres es van col·locar "barricades de alpaques de palla" i es va intentar amagar les urnes, com a Fonollosa, mentre que en una altra localitat es va produir l'intent d'atropellament amb moto als guàrdies civils per part d'un individu que quan va ser detingut va tractar de sostreure l'arma a un agent.





Entre els materials amb els quals els concentrats davant els centres van fer front a l'operatiu policial aquest testimoni --que ha declarat sense que la seva imatge pugui ser vista en televisió-- ha al·ludit a cadires metàl·liques, de fusta i fins i tot boles d'acer. En un altre dels casos un dels seus homes va resultar ferit a la mà per una mossegada, i tot acompanyat d'insults com "feixistes" o "fills de puta".





PRESÈNCIA MÍNIMA I PASSIVITAT DELS MOSSOS





Només en alguns dels centres l'actuació dels agents va ser mínima, precisament els mateixos en els quals hi havia presència de Mossos d'Esquadra a la qual en tot cas s'ha referit com "mínima i passiva", encara que en casos puntuals van facilitar la tasca dels agents de l'institut armat parlant amb els veïns allà concentrats.





"Un mosso va arribar a manifestar que no reconeixien a la Guàrdia Civil ni al Tribunal Superior de Justícia, i que només reconeixien a Trapero", ha afegit, esmentant al més gran dels Mossos. Més tard, a preguntes de l'advocat de Vox Pedro Fernández, l'agent ha reconegut que en algun punt si va veure menors a les finestres d'un centre i ancians a les portes.