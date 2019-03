El Tribunal de Comptes detecta irregularitats en l'entitat que controla els tallers de les presons

El Tribunal de Comptes ha detectat algunes "insuficiències i deficiències" en el compliment de la legalitat, així com "diverses excepcions derivades d'incompliments de principis i criteris comptables" per part de l'entitat Treball Penitenciari i Formació per a l'Ocupació que s'ocupa, entre altres coses, de controlar els tallers que s'organitzen a les presons.





Així consta en l'informe de fiscalització realitzat per l'òrgan que president María José de la Fuente sobre l'activitat d'aquesta entitat durant els exercicis 2016 i 2017 i que ha estat remès al Congrés dels Diputats.





Treball Penitenciari i Formació per a l'Ocupació s'encarrega de promocionar, organitzar i controlar el treball productiu i la formació i orientació per a l'ocupació dels reclusos en centres penitenciaris per tal de facilitar la seva inserció laboral quan siguin posats en llibertat.





EXCEPCIONS DELS CRITERIS COMPTABLES





El fiscalitzador emet una opinió favorable sobre la representativitat dels comptes anuals de l'entitat tot i que apunta també "diverses excepcions derivades d'incompliments de principis i criteris comptables".





Per al compliment de les seves funcions, l'entitat utilitza edificis, instal·lacions i espais ubicats als centres penitenciaris; el que suposa una cessió, a favor seu, de béns que es troben adscrits a l'esmentada Secretaria General d'Institucions Penitències.





No obstant això, el tribunal ha descobert que aquests béns cedits no es recullen en el balanç d'aquest organisme, que tampoc compta amb un document regulador descriptiu de l'ús i de les característiques dels mateixos.





Una altra excepció recollida en l'informe fa referència al fet que el saldo dels deterioraments de valor de crèdits per operacions de gestió es troba, al tancament de 2016 i 2017, sobrevalorat en 1.497.000 i 1.902.000 euros, respectivament; pel fet que l'entitat deteriora els saldos deutors que tenen una vigència inferior a un any.





Pel que fa a l'anàlisi del compliment de la legalitat, la fiscalització destaca que, en línies generals, l'entitat ha complert amb la normativa. No obstant això, s'han observat "algunes insuficiències i deficiències en aquest compliment".





Concretament, l'entitat disposa d'un Manual de Procediments que necessita actualitzar-se i presenta deficiències en la definició de les actuacions a realitzar.





CUINES I ECONOMATS





Pel que fa als serveis de cuina i d'economat dels centres penitenciaris, el tribunal conclou que l'entitat té una capacitat limitada per controlar la qualitat dels racionats i dels aliments adquirits perquè no disposa de personal en plantilla per dur a terme diàriament aquesta tasca . De fet, apunta, aquesta recau en personal de la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries destinats als centres penitenciaris.





En relació amb l'activitat contractual, l'entitat no ha elaborat un document propi i separat per justificar i precisar la necessitat i idoneïtat dels contractes ni tampoc un document de recepció o conformitat amb l'objecte que constitueixen les seves prestacions.





A més, en l'anàlisi dels procediments de gestió en l'activitat fiscalitzadora es van observar deficiències en la gestió dels apoderats dels comptes bancaris, de la informació dels tallers productius i de la gestió informàtica de l'activitat ordinària de l'entitat.





D'altra banda, l'entitat utilitza una pluralitat de paquets informàtics per a la gestió de la seva activitat que disminueix l'eficiència dels processos de gestió, en suposar una dispersió de les tecnologies emprades i de les bases de dades de l'organisme. Això obliga a realitzar integracions de dades, tant manual com telemàticament, a adquirir llicències i a mantenir aplicacions amb subministradors que tenen la condició d'únic proveïdor, amb el corresponent cost econòmic i consum de temps.





L'informe finalitza amb un seguit de recomanacions dirigides l'entitat perquè perfeccioni alguns dels seus procediments de comptabilització, gestió i control; evitant així la repetició dels incompliments i deficiències detectats en la fiscalització.