Troben morta una dona a Bescanó (Girona) quan l'anaven a desnonar

Una comitiva judicial ha trobat morta una dona aquest dimarts a Bescanó (Girona) quan l'anaven a desnonar, han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.









La comitiva judicial ha avisat la policia catalana cap a les 12.45 hores, que s'ha dirigit al lloc.





Els agents han comprovat que la dona estava dins d'un vehicle amb olor de gas i tot apunta que s'havia tret la vida.





En un comunicat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que el Jutjat d'Instrucció 3 de Girona investiga el cas i que ha procedit aquest dimarts a l'aixecament del cadàver la autòpsia està pendent de practicar.





Inicialment, l'equip forense no ha apreciat signes de criminalitat que indiquin la participació d'una tercera persona a la mort de la dona.





El llançament havia estat suspès en una ocasió anterior i és conseqüència d'una sentència de Primera Instància del 16 de març de 2018 -confirmada per l'Audiència de Girona el juny de l'any passat- que va estimar la nul·litat d'un contracte entre una mercantil -no vinculada al sector immobiliari i un particular, la víctima.





Aquest contracte incloïa la cessió d'ús de l'habitatge a la qual aquest dimarts s'ha desplaçat la comitiva judicial.