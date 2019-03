Un guàrdia civil situa Torra a la nau on es guardaven 10 milions de paperetes

Un guàrdia civil ha situat aquest dimecres al judici pel procés independentista al Tribunal Suprem al president de la Generalitat, Quim Torra, en els voltants d'una nau a Bigues i Riells (Barcelona), on es guardaven gairebé 10 milions de paperetes, en dies previs a la seva intervenció el 20 de setembre de 2017.









Així ho ha descrit un brigada -a qui no se li ha enfocat la cara per evitar que la seva imatge es difongui públicament que ha declarat com a testimoni en la vista oral- i que ha explicat que en els dies previs a entrar i registrar dit magatzem van veure a Torra, a més de diputats de Tarragona; l'exdirector de Patrimoni en la Vicepresidència, Francesc Sutrias i la que va ser responsable de Projectes Organitzatius i Territorials del mateix departament, Mercedes Martínez Martos.





El judici pel procés independentista al Tribunal Suprem s'ha reprès aquest dimecres amb la declaració d'aquest guàrdia civil que ha narrat les tres hores que va trigar el seu equip a sortir d'una nau on van confiscar material electoral del referèndum il·legal l'1 d'octubre de 2017 pel fet que centenars de persones concentrats van bloquejar els carrers per impedir que es portessin les paperetes. Ha destacat que fins i tot dues persones d'uns 60 anys es van abalançar davant les furgonetes.





Segons ha explicat, l'escorcoll va començar a les 9 del matí i es va realitzar amb total normalitat, tot i que va començar a sospitar que podia haver-hi problemes per sortir d'allà, ja que una hora després van començar a arribar manifestants amb "cartells a favor del referèndum" ja vociferar "votarem" o "doneu-nos les paperetes".





El nombre de concentrats va augmentar fins a les "200 o 300 persones", entre els quals es va detectar una persona que va donar consignes per bloquejar la sortida dels furgons policials.