PNB i PDeCAT no aniran junts a les eleccions europees però anuncien pacte postelectoral

El PNB i el PDeCAT no concorreran finalment junts a les properes eleccions europees del 26 de maig, tot i que mantindran una col·laboració postelectoral, que es marcarà com a objectiu "la defensa d'Euskadi i Catalunya al Parlament Europeu, i la reivindicació d'una veu i d' una representació justa per a ambdues nacions en el futur d'Europa".









Segons ha informat la formació jeltzale en un comunicat, les dues forces polítiques buscaran de forma conjunta "solucions al problema no resolt de l'encaix d'Euskadi i Catalunya, tant en el marc de l'Estat espanyol com a la Unió Europea".





El PNB ha donat a conèixer aquesta decisió després de la conversa mantinguda aquest dijous al matí entre els líders de la formació jeltzale, Andoni Ortuzar, i del PDeCAT, David Bonvehí.





Aquest dimecres passat l'Executiva del Partit Nacionalista Basc va expressar el seu criteri sobre això. D'aquesta manera, ha afirmat que "entén, respecta i accepta que la situació política catalana porti al PDeCAT a la conformació, de cara a les eleccions europees del 26 de maig, d'una candidatura exclusivament catalanista i coherent amb el Procés polític que allà es viu en els últims anys".





PNB i PDeCAT formalitzaran "un acord de col·laboració institucional postelectoral, que tindrà com a objectiu la defensa d'Euskadi i Catalunya al Parlament Europeu i la reivindicació d'una veu i d'una representació justes per a ambdues nacions en el futur d'Europa, així com la recerca de solucions al problema no resolt de l'encaix d'Euskadi i Catalunya, tant en el marc de l'Estat espanyol com a la Unió Europea".





El PNB confia a poder tancar en les pròximes dates un acord de coalició amb Coalició Canària i Compromís per Galícia, formacions amb les que té avançades les converses.