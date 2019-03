El president interí de Veneçuela, Juan Guaidó, ha retret aquest dijous al Govern de Nicolás Maduro que aturi als seus col·laboradors més pròxims perquè no s'atreveix a arrestar, reaccionant així a la captura del seu cap de despatx, Roberto Marrero.





"Com que no poden portar-pres al president encarregat, busquen capturar als propera", ha dit en una roda de premsa concedida en el marc d'un acte per lliurar medicines a Caracas, segons informa la premsa veneçolana.





Guaidó ha descrit a Marrero no només com la seva mà dreta en l'escena política, sinó com "un amic". "I el règim ho sap", ha postil·lat el cap de l'Assemblea Nacional.





El líder opositor ha advertit a les forces de seguretat que "hi ha conseqüències directes per executar ordres inconstitucionals". "Ja els seus caps van cridar a exculpar-se, que ho sàpiguen. Ells van dir que no van donar l'ordre" de capturar a Marrero, ha revelat.





Referent a això, ha reiterat la seva crida, tant a les forces veneçolanes com a la resta de funcionaris, perquè deixin caure el Govern de Maduro, que "ja no protegeix a ningú". "Ja ho hem dit moltes vegades. Aquí no vam venir a torçar mans, sinó a brindarlas", ha assegurat.





Guaidó ha interpretat aquest moviment contra el seu cercle de confiança com un acte desesperat de Maduro perquè "està de sortida". "O no ens coneixen (...) o directament ja no saben el que fan", ha deixat anar, subratllant que ara redoblarà esforços per expulsar-lo del Palacio de Miraflores.





El mandatari interí ha declarat que demanarà "el que calgui" a la comunitat internacional per aconseguir la caiguda de Maduro i els seus "al menor cost possible". "Estem parlant amb tots els governs", ha revelat, sense entrar en detalls.





LA DETENCIÓ





Els fets ocorrien al voltant de les 2.00 (hora local) quan, segons ha informat el veí de Marrero i diputat opositor Sergio Vergara en xarxes socials, "més de 40 funcionaris del SEBIN (Servei Bolivarià d'Intel·ligència Nacional)" van irrompre de matinada al seu habitatge i en la de Marrero "amb armes llargues i dotze camionetes".





El mateix Marrero va alertar del que estava passant abans de perdre la comunicació. "En aquest moment estan a casa meva. El SEBIN és aquí. Lamentablement, van arribar a mi. Segueixin en la lluita, cuidin al president. El poble de Veneçuela no ha d'aturar amb això. El que es cansa perd", va escriure.





Tant Vergara com Guaidó, que també ha denunciat el que ha passat via Twitter, han acusat els agents del SEBIN de "col·locar" armes -- "dos fusells i una magrana"-- a la casa de Marrero per justificar la seva "segrest".







La crisi veneçolana es va aguditzar el 10 de gener arran de la decisió de Maduro d'iniciar un segon mandat que no reconeixen ni l'oposició ni gran part de la comunitat internacional per considerar que les eleccions presidencials del 20 de maig van ser un frau.