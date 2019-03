Forn, des de la presó: "No renuncio a ser alcalde"

L'alcaldable de JxCat a Barcelona, Joaquim Forn, ha garantit aquest dijous que no renuncia a res, tampoc a fer campanya: "No renuncio a ser alcalde si els barcelonins m'atorguen la seva confiança. Em presento per guanyar" i amb el mateix convenciment que va mostrar quan sabia que votaria l'1-O tot i amenaces, coaccions i cops de porra, segons les seves paraules.









"No renuncio a res. No he renunciat a presentar-me a les eleccions. No renuncio tampoc a fer campanya. No renuncio a ser alcalde", ha proclamat en un discurs escrit a la presó que ha llegit la seva dona, Laura Masvidal, en un acte al Casino l'Aliança del Poblenou davant unes 800 persones, que han llançat crits de 'Llibertat' quan ella ha pujat a l'escenari.





Ha estat el primer gran acte de precampanya de JxCat, la llista encapçalaran Forn seguit per la consellera Elsa Artadi; l'exconsellera Neus Munté i el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, que han intervingut en l'acte, en què també han participat el president del Govern, Quim Torra; l'expresident Carles Puigdemont, i l'exalcalde Xavier Trias.





"Els que obertament o dissimuladament diuen que no podré ser alcalde són els mateixos que fomenten el relat i les acusacions de la Fiscalia de l'Estat" i recorren a processos judicials per disminuir la seva força política i els que neguen el diàleg i aposten per la repressió, ha sostingut Forn en el seu discurs.





Considera que la millor resposta davant d'aquesta situació és un triomf en les eleccions generals i les municipals: "Contra la repressió, la presó i l'exili, ¡vots a les urnes!", ha remarcat, i ha advertit que res pot frenar la voluntat pacífica i democràtica d'una ciutat o d'un país i la seva gent.





Torra ha defensat que la capital catalana ha d'estar al costat del projecte independentista que ell lidera des del Govern, i Puigdemont ha dit en videoconferència que Forn ha de ser el pròxim alcalde de la ciutat perquè Barcelona sigui capital d'Estat i deixi de tenir vocació de "sucursal".





Artadi ha destacat que ha acceptat dedicar-se a la política municipal amb l'objectiu que Forn sigui alcalde: "Ell té dret, i nosaltres com barcelonins tenim dret" de tenir-lo com a primer edil, ha dit l'encara consellera, que ha explicat que Forn va proposar formar part de la candidatura a la presó de Lledoners (Barcelona).





Ha sostingut que aquest no és un projecte personalista -és de "co-lideratge a quatre" - i que volen que Barcelona funcioni, i ha dit que la ciutat és tan potent que s'ha de governar molt malament perquè no vagi bé, després del que ha criticat que es parli de nova i vella política quan hi ha de la bona i de la dolenta.





SUPORTS





En curtes intervencions de suport, han participat l'investigador Manel Esteller; la portaveu de la Crida Pilar Calvo; el director general del 112, Joan Delort; els empresaris Gabriel Jené -de Barcelona Oberta- i Ramir de Porrata; l'emprenedor Ousman Umar; l'urbanista Albert Civit, i la gestora cultura Àngels Torras.





Entre molts d'altres, també han intervingut els actuals regidors Jordi Martí i Francina Vila, en un acte conduït per Joan Lluís Bozzo i al qual han assistit també les filles de Forn, els pares de l'expresident de l'ANC empresonat Jordi Sánchez, l'advocat Gonzalo Boye , i regidors del PDeCAT que no repetiran en el proper mandat, i l'exregidor per Democràcia Catalana i expresident del FC Barcelona, Joan Laporta, entre d'altres.