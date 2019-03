El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres, 22 de març, el Pla de Retorn per a espanyols emigrats per la crisi econòmica i que vulguin tornar a Espanya i un pressupost de 24,2 milions d'euros, dels quals gairebé 12,4 milions euros s'executaran en 2019 i 11,8 milions el 2020. la iniciativa inclou, entre altres mesures, una bonificació de la quota d'autònoms per a aquells que retornen per emprendre, així com beques per a investigadors.





Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la portaveu del Govern espanyol, Isabel Celaá, ha defensat la posada en marxa d'aquest pla que "fa justícia" amb aquells que van haver de marxar per la falta d'oportunitats a Espanya durant la crisi econòmica.





Segons ha explicat Celaá, la població espanyola resident a l'estranger puja a 2,5 persones, de les quals 1,5 resideixen a Amèrica i 900.159 a Europa. De fet, la població espanyola a l'exterior ha augmentat en gairebé un milió de persones des de 2009 fins a l'actualitat.





La iniciativa, anomenada 'Un país para volver', pretén "facilitar" la tornada dels emigrants espanyols, ja siguin joves o famílies que van marxar a buscar una feina. Fins al dia d'avui, el Govern central ha identificat al voltant de 10.000 espanyols que volen tornar, tot i que l'estimació total de beneficiaris d'aquest pla ascendeix a prop de 24.000 persones. "Suposem que volen tornar més", ha dit Celaá.









"Aquest programa pot semblar modest", ha apuntat, preguntada pel prop del miler d'espanyols que van emigrar des de 2009. La també ministra d'Educació ha recalcat que l'important és que, "per començar", "s'abordarà" la situació de 24.000 persones. "Per seguir cal començar i donar el primer pas, i en això estem", ha afirmat.





ESPANYA, "LLOC ATRACTIU"





L'objectiu de la iniciativa és fomentar el retorn d'espanyols a Espanya "en les millors condicions". El Pla de Retorn permetrà desenvolupar un total de 50 mesures encaminades a que Espanya es converteixi en un lloc "atractiu" per desenvolupar un projecte de vida personal i professional.





Contempla un conjunt de mesures per atendre les demandes dels diferents perfils d'emigrants que volen tornar a Espanya i de les persones ja retornades, tenint en compte que "centenars de milers de persones van haver de buscar-se la vida a l'estranger com a conseqüència de la crisi econòmica".





Entre les ajudes per planificar la tornada, el pla inclou una bonificació de la quota d'autònoms per a emigrants que retornen per emprendre, a qui se'ls oferirà una tarifa plana de 60 euros mensuals. S'estima que la mesura podrien ascendir a uns 2.300 beneficiaris i suposarà un estalvi de 8,07 milions d'euros per a aquest col·lectiu.





La bateria de mesures estan agrupades en sis categories, que van des del suport per definir el projecte professional, l'ajuda per planificar la volta i instal·lar-i la creació d'espais per a la participació, fins a la creació d'un ambient positiu, l'acompanyament psicològic i la gestió col·laborativa i l'avaluació contínua del Pla.





Aquest pla identifica les barreres a la tornada, de tipus personal, professional i administratiu, i les mesures que poden acabar amb elles. És inclusiu i no discriminatori per raó d'edat, nivell de formació o lloc d'origen, i està dissenyat per atendre demandes dels diferents perfils d'emigrants.